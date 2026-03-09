זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ זכר צדיק לברכה: הרבי מויז'ניץ לונדון הלהיב את החסידים לדמותו היוקדת של דודו זי"ע כלל חסידי ויז'ניץ בלונדון התאספו אמש לסעודת הילולא לזכרו הטהור של האדמו"ר הרה"ק בעל ה"ישועות משה" מויז'ניץ זי"ע • בסעודה השתתף האדמו"ר מויז'ניץ לונדון שהרחיב בדברי קודש על שגב דמותו הקדושה של דודו הגדול בעל ההילולא • במהלך הסעודה נשאו דברים הגאון רבי אריה ווייס, דומ"ץ ויז'ניץ לונדון; הגאון רבי פנחס שנייעבלג, ראש הישיבה לצעירים; והרה"ח ר' מנחם זאב גרוס מחשובי החסידים באנטווערפן • זכותו תגן עלינו (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 11:58