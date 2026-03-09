כיכר השבת
זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ

זכר צדיק לברכה: הרבי מויז'ניץ לונדון הלהיב את החסידים לדמותו היוקדת של דודו זי"ע

כלל חסידי ויז'ניץ בלונדון התאספו אמש לסעודת הילולא לזכרו הטהור של האדמו"ר הרה"ק בעל ה"ישועות משה" מויז'ניץ זי"ע • בסעודה השתתף האדמו"ר מויז'ניץ לונדון שהרחיב בדברי קודש על שגב דמותו הקדושה של דודו הגדול בעל ההילולא • במהלך הסעודה נשאו דברים הגאון רבי אריה ווייס, דומ"ץ ויז'ניץ לונדון; הגאון רבי פנחס שנייעבלג, ראש הישיבה לצעירים; והרה"ח ר' מנחם זאב גרוס מחשובי החסידים באנטווערפן • זכותו תגן עלינו (חסידים)

האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהילולת הישועות משה (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מפגן אדיר של מלכות וצדקה

|

ימֵי הַפּוּרִים הָאֵלֶּה לֹא יַעַבְרוּ 

|

זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ

|

קִיְּמוּ וְקִבְּלוּ 

|

טור אישי

||
11

הַמֶּלֶךְ עַל כִּסֵּא מַלְכוּתוֹ 

||
1

אלו האנשים החלשים

||
26

הַיָּמִים הָאֵלֶּה נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים

|

פרץ בבכי נסער | האזינו

||
36

מאמר ליום היארצייט

|

מסר אידיאולוגי

||
4

"בלי פחד ובלי לחץ"

||
15

הסגולה למוצאי שבת | צפו

|

תיעוד ענק

||
6

משוש ושמחה ומראות הוד 

|

החסידים פצחו במחולות

|

למה פורים רק יומיים?

||
2

וַיַּעַשׂ הַמֶּלֶךְ מִשְׁתֶּה גָדוֹל

|

מערכון אמנותי

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר