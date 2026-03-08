בצל המתיחות הביטחונית ומבצע 'שאגת הארי', הגיעו אל מעונו של האדמו"ר מאמשינוב שאלות רבות מצד חסידים ומבקשי דעת תורה התוהים כיצד לנהוג בעת הישמע האזעקות.

בתשובותיו, הדגיש הרבי את חשיבות אמירת התהילים והמשך סדרי הלימוד. לשאלת תלמיד החש בלחץ וקשיי ריכוז, השיב הרבי בעצה מעשית: "לשטוף את הראש במים קרים לפני הלימוד".

כשנשאל על הפחד המלווה את ההליכה ברחוב, חזר הרבי ליסוד האמונה: "יש לדעת שאנחנו רק בידיים של הרבש"ע". הרבי הבהיר כי אין צורך להיכנס ללחץ מיותר, והשווה זאת לנסיעה ברכב, כשם שאין מפסיקים לנסוע מחשש תאונות, כך אין לשנות את אורח החיים בגלל נפילות הטילים המועטות יחסית, אלא להוסיף בתפילה ובתחנונים שאף יהודי לא יינזק.

*

הנה לפניכם ריכוז התשובות והוראות הקודש שנמסרו למבקשי דעת תורה

ש: מה מוטל עלינו לעשות בעת הישמע האזעקה?

ת: להגיד תהילים.

ש: האם חובה להיכנס למבנה סגור?

ת: עדיף וטוב יותר לשהות בתוך מבנה ולא להימצא בחוץ.

ש: האם עלינו להקפיד על כך בכל פעם מחדש?

ת: הנה דוגמא: האם משום שישנן תאונות דרכים, חדלים אנשים מלנסוע ברכב? ודאי שלא. הסיבה היא שמספר התאונות מועט ביחס לכלל הנסיעות. כך גם כאן, מספר הפגיעות הוא מועט מאוד ביחס למספר הטילים. לכן אינני אומר שחייבים להיכנס לממ"ד וכדומה, אך כיוון שיהודים עלולים להיפגע, חובה לבקש מהריבונו של עולם שאף יהודי לא יינזק.

ש: כיצד לנהוג אם האזעקה תופסת אותי באמצע הלימוד?

ת: תמשיך ללמוד. גם אם אתה ממתין לאוטובוס בתחנה והנך באמצע הלימוד, אל תפסיק. אם יש מבנה סמוך ממש היכנס אליו, ואם לא אל תפסיק מלימודך.

ש: מאז תחילת המצב אני חש בלחץ רב, חולם על כך בלילה ומתקשה להתרכז בלימוד. מה עלי לעשות?

ת: אולי כדאי שלפני תחילת הלימוד תשטוף את הראש במים קרים.

ש: קשה לי להתרכז בלימוד בזמן האזעקה עצמה בגלל הרעש והמתח.

ת: אם בשעת האזעקה אתה מרגיש שקשה לך ללמוד אמור פרקי תהילים במקום הלימוד.

ש: מה עלי לעשות כשאני הולך ברחוב ותוקף אותי פחד?

ת: עליך לדעת שאנחנו נמצאים רק בידיים של הריבונו של עולם.

*

התשובות הבהירות של האדמו"ר, מהדהדים בקרב החסידים, ומזכירים לכולנו כי בתוך סערת המלחמה האמונה והתורה הן המגן האמיתי של עם ישראל.