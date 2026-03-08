כיכר השבת
"בלי פחד ובלי לחץ"

כמו תאונות דרכים | דעת התורה הבהירה של הרבי מאמשינוב על הטילים והאזעקות

בעיצומה של המערכה במבצע 'שאגת הארי' ועם הישמע האזעקות ברחבי הארץ, נשאל האדמו"ר מאמשינוב על ידי חסידיו שאלות המבקשים הדרכה בעתות מצוקה • בין דבריו הורה הרבי על המשך סדר הלימוד ללא הפסקה, חשיבות אמירת התהילים והתחזקות בביטחון פשוט • "כמו שלא מפסיקים לנסוע ברכב בגלל חשש תאונה, כך יש לדעת שאנו בידי ה' בלבד" • מדריך רוחני של אמונה וקור רוח יהודי מול איומי הטילים (חסידים)

האדמו"ר מאמשינוב (צילום: באדיבות המצלם)

בצל המתיחות הביטחונית ומבצע 'שאגת הארי', הגיעו אל מעונו של האדמו"ר מאמשינוב שאלות רבות מצד חסידים ומבקשי דעת תורה התוהים כיצד לנהוג בעת הישמע האזעקות.

בתשובותיו, הדגיש הרבי את חשיבות אמירת התהילים והמשך סדרי הלימוד. לשאלת תלמיד החש בלחץ וקשיי ריכוז, השיב הרבי בעצה מעשית: "לשטוף את הראש במים קרים לפני הלימוד".

כשנשאל על הפחד המלווה את ההליכה ברחוב, חזר הרבי ליסוד האמונה: "יש לדעת שאנחנו רק בידיים של הרבש"ע". הרבי הבהיר כי אין צורך להיכנס ללחץ מיותר, והשווה זאת לנסיעה ברכב, כשם שאין מפסיקים לנסוע מחשש תאונות, כך אין לשנות את אורח החיים בגלל נפילות הטילים המועטות יחסית, אלא להוסיף בתפילה ובתחנונים שאף יהודי לא יינזק.

*

הנה לפניכם ריכוז התשובות והוראות הקודש שנמסרו למבקשי דעת תורה

ש: מה מוטל עלינו לעשות בעת הישמע האזעקה?

ת: להגיד תהילים.

ש: האם חובה להיכנס למבנה סגור?

ת: עדיף וטוב יותר לשהות בתוך מבנה ולא להימצא בחוץ.

ש: האם עלינו להקפיד על כך בכל פעם מחדש?

ת: הנה דוגמא: האם משום שישנן תאונות דרכים, חדלים אנשים מלנסוע ברכב? ודאי שלא. הסיבה היא שמספר התאונות מועט ביחס לכלל הנסיעות. כך גם כאן, מספר הפגיעות הוא מועט מאוד ביחס למספר הטילים. לכן אינני אומר שחייבים להיכנס לממ"ד וכדומה, אך כיוון שיהודים עלולים להיפגע, חובה לבקש מהריבונו של עולם שאף יהודי לא יינזק.

ש: כיצד לנהוג אם האזעקה תופסת אותי באמצע הלימוד?

ת: תמשיך ללמוד. גם אם אתה ממתין לאוטובוס בתחנה והנך באמצע הלימוד, אל תפסיק. אם יש מבנה סמוך ממש היכנס אליו, ואם לא אל תפסיק מלימודך.

ש: מאז תחילת המצב אני חש בלחץ רב, חולם על כך בלילה ומתקשה להתרכז בלימוד. מה עלי לעשות?

ת: אולי כדאי שלפני תחילת הלימוד תשטוף את הראש במים קרים.

ש: קשה לי להתרכז בלימוד בזמן האזעקה עצמה בגלל הרעש והמתח.

ת: אם בשעת האזעקה אתה מרגיש שקשה לך ללמוד אמור פרקי תהילים במקום הלימוד.

ש: מה עלי לעשות כשאני הולך ברחוב ותוקף אותי פחד?

ת: עליך לדעת שאנחנו נמצאים רק בידיים של הריבונו של עולם.

*

התשובות הבהירות של האדמו"ר, מהדהדים בקרב החסידים, ומזכירים לכולנו כי בתוך סערת המלחמה האמונה והתורה הן המגן האמיתי של עם ישראל.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

דעה שפויה! בשבת קודש הייתה התרעה, כל בית הכנסת הלכו לכיוון המקלט. ראיתי שזה הולך להיות מעורב ר״ל, חזרתי והמשכתי לקרוא תהילים. וההזעקה אפילו לא הגיעה. יש לנו רק אחד ששומר מגן ומציל. 🤍
מי ש"סומך" על הקב''ה "סומך" גם על הציווי בתורתו של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הרמב''ם ועוד, מדברים בחומרא לגבי מי שפושע בנפשו באיצטלא דביטחון מזוייף..
רוב האנשים הולכים למקלט בגלל שהם מפחדים ולא בגלל ונשמרתם
סוף סוף דעה שפויה במרחב החרדי/חרדתי כשראשי הצבא טוענים שחסרים חיילים חרדים, טוענים שהם מבלבלים במוח, וכשהם טוענים שחייבים להיכנס לממ''ד, לוקחים את דבריהם כתורה מסיני.... יהודים תפעילו את ההיגיון הבריא שחנן אותכם ה' ב-2 הסוגיות הללו! בהצלחה
לא הייתי כורך את שתי הדברים כאחד, אבל ברור שכל אחד צריך לחשוב בהיגיון על כל נושא בעולם. צריך להפסיק לאפשר לאנשים עם אינטרסים לשלוט בהחלטות הנוגעות לחיינו האישיים והציבוריים.
