ליארצייט של פייגא אימו של רבי נחמן – י"ט אדר

הבחירות במז'יבוז' – להדליק 'אש' בלבבות!

פייגא היתה נכדתו של הבעש"ט הקדוש, ואימו של רבי נחמן מברסלב, לאחר גרה במזיבו'ז לאחר חתונתה, בביתו של סבה, נהגו אחיה הקדושים ה'דגל המחנה אפרים' ורבי ברוך לקרוא לה: 'פייגלה הנביאה' כי היתה ידועה כבעלת רוח הקודש.

להדליק 'אש' בלבבות: כשעם ישראל היה ב'עלפון' רוחני, ירדה לעולם נשמת הבעש"ט הקדוש שהחיה:

והבעיר את 'אש' - אהבת ישראל, אהבת התורה, ואהבת ה' בלבבות ישראל.

גם נכדתו פייגא בחרה להבעיר בבנה רבי נחמן, עוד טרם ילדתו ובילדותו, את:

'אש' הקדושה - 'אש' אהבה ויראת ה', שעד היום בוערת ומבעירה לבבות גם במעמקי התהום.

'אשרי יולדתו' – לידת רבי נחמן

כשפייגא הצדקת היתה מעוברת בבנה, נהגה להתפלל הרבה ולבכות בציון סבה הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, והרבתה בייחודים, וסיפרה שטרם לידתו האירו לה הארות שלא ניתן כלל לצייר ולספר.

רבי נחמן נולד בר"ח ניסן תקל"ב, וברגע צאתו לאוויר העולם אימו כיסתה את ראשו בכיפה שסרגה עבורו בזמן עיבורה, ונטלה מיד את ידיו שלוש פעמים לסירוגין, ונהגה לעשות כך בכל פעם שהתעורר לינוק.

צדיק בא לעולם - טובה באה לעולם

כשקיבל רבי נחמן את שמו בברית המילה, ביקשה אימו מאחיה רבי ברוך ממזיבו'ז שהיה הסנדק: "ברוכ'ל, תאחל לו שלא יחלקו עליו" השיב לה רבי ברוך: "פייגל'ה - זה לא יכול להיות, זה כבר אבוד, מוכרחים לחלוק עליו".

העריסה על ציון הבעש"ט הקדוש

רבי שמחה אביו של רבי נחמן, היה עובד ה' בדבקות וקדושה עילאית, ואימו הצדקת גידלה ושמרה את בנה בצורה מיוחדת, ונהגה ללכת להתפלל בציון הבעש"ט הקדוש באריכות ובתחינה, ואת עריסת רבי נחמן היתה מניחה על הציון.

פייגא ורבי שמחה גרו בדירת הבעש"ט הקדוש, ובה נהגו להתכנס תלמידי הבעש"ט הקדוש וה'מגיד', והיו מדברים שם בעבודת ה' ומספרים על רבותם הקדושים.

מגיל שלוש ארבע, היה עומד רבי נחמן ליד שולחנם, שומע את דבריהם ושותה כל מילה בצמא, וחקק את הדברים בליבו ודעתו, וכבר בגיל צעיר מאוד התלהב ורצה לנהוג כמותם.

רבי נחמן חונך בביתו בטהרה וקדושה עצומה, שעוררו בו תשוקה עזה - 'אש' קודש לנהוג כפי שחונך ע"י הוריו, וכמנהג תלמידי הבעש"ט הקדוש, והניצוץ שנדלק בו:

בער והבעיר את לבבות ישראל, באש - ולא תכבה לעולם.

מעיד אני, אש הקודש שלי – שלה הוא!

פייגא הצדיקה, התפללה רבות על הצלחת בנה בתורה וביראת שמים, ושהנהגתו תהיה בקדושה וטהרה, ורבי נחמן החזיק לה טובה גדולה ע"כ, ואמר:

"והזהיר לכל אשר יבקש בזכותו, שיזכירנו על שם אימו דייקא, ולא כשאר נפטרים אשר מזכירים אותם רק על שם אביהם".

"נר אלוקים נשמת אדם" - ניצוץ הקודש שנדלק ברבי נחמן, מעורר עד היום רצון והשתוקקות בליבות ישראל:

מדליק אף את הנשמות – הכי רחוקים ומנותקים מה' יתברך.

כל לב שמתעורר בו 'ניצוץ' יכול להתקרב לה' אף אם הוא נמצא הכי רחוק, וזאת היתה דרכו של סבו הבעש"ט הקדוש, שתמיד דיבר והוכיח:

שכל יהודי – אהוב ויקר לה' יתברך כמו בן יחיד שנולד להוריו לעת זקנותם.

בכל יהודי יש 'גחלת' אש שלא תכבה – לעולם!

בלי שום קשר אם ליבו 'שורף' מחטאיו, כי הבעש"ט הקדוש ורבי נחמן ידעו שאפשר:

להפוך כל 'אבק' שריפה - ל'אש' קודש שתבער לה' יתברך.

הדליק לכל יהודי את - אש הקודש!

רבי נחמן מרומם כל יהודי בדרכו המיוחדת, ומוכיח לכל אחד שהוא:

לא באמת התנתק מהקב"ה, כי הקב"ה – אף פעם לא מתנתק ממנו.

הקב"ה - לא מוותר לעולם על אף יהודי!

הבעל שם טוב הקדוש נהג לומר, שבכל יהודי ניצוץ שלא כבה לעולם:

"אפילו כשנופל ממדרגתו יהיה דבוק בבורא יתברך במחשבה קטנה... ומכח אותו 'קטנות' - יבוא לגדולות, כמו בגחלים".

תמיד נותר בגחלים ניצוץ 'אש' קטן, שיכול - להבעיר מדורה!

רבי נחמן מלמד איך לשמור על 'אש' הגחלת - אף למי שהתרחק.

השמחה – יכולה להבעיר לבבות כבויים

רבי נחמן הבעיר בלבבות את אש השמחה "כי בשמחה תצאון":

השמחה מוציאה את האדם מכל - הקשיים והצרות.

תמיד אפשר לפתוח דף חדש, ולהבעיר את 'אש' אהבת ה', שתעורר ותחמם את הלב, וגם אם:

האש 'הורידה' להבות, ונראה – שהכל אבוד, אין ייאוש כלל בעולם!

תבחר – להבעיר את ה'אש' מחדש

רבי נחמן מלמד, שיש בכל אחד, גם בך! הרבה טוב, רק – שהטוב לא תמיד גלוי, ולכן, אתה חייב:

לראות ולהכיר את נקודת הטוב שבך, שתוכיח לך שאתה – תכלית הטוב!

וכשתרשה לטוב שבך להבעיר מחדש את ליבך, תגלה:

שאתה בן מלך שעשוי מאבנים טובות...

רבי נחמן הכיר טובה גדולה לאימו, ואמר ה'אש' שלו בוערת בזכות מסירות נפשה של אימו, וראויה היא להיקרא:

'אמה של מלכות' – כי בזכותה האש שלו לא תכבה לעולם.

אמה של מלכות – 'אש' לדורות

"הלוא כל דברי כאש נאום ה'" – צדיקי הדורות האירו את אש התורה בכל יהודי, והוכיחו שניצוץ הנשמה – לא כבה מעולם, ולכן, לא משנה להיכן יהודי 'נפל' מכל מקום הוא יכול - לקום להתחיל מחדש.

פייגא הצדקת הבעירה את ה'אש' הקדוש בבנה רבי נחמן, שהבטיח לדורות:

האש שלי תוקד על - ביאת המשיח!

תדליק את ניצוץ נשמתך באש - שלא כבתה מעולם!

רק תבחר!

לע"נ פייגא בת יחיאל מיכל ואדל זכותה וזכות בנה רבי נחמן בן פייגא, יגנו על כלל ישראל, ונזכה במהרה לגאולה ברחמים, אמן!