הַיָּמִים הָאֵלֶּה נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים

הנוצה הצהובה, שבירת הדינים וריקוד הדבקות: ימי הפורים בחצר הקודש באבוב 45

מראות הוד מחצר הקודש באבוב 45 בימי הפורים, החל מה"טרינק סעודה" המרומם ועד לשבירת כלי הזכוכית ב'רימפלן' המסורתי בבית בנו ראש הישיבה השוהה בארה"ק עקב המלחמה • המנהג העתיק של הנוצה הצהובה על כובעי הבחורים, ה"שפיל" באשמורת הבוקר וריקוד ה'צמאה לך נפשי' המרעיד • סיכום ימי האורה (חסידים)

פורים בחצה"ק באבוב 45
צילום: אחים לאנטשעווסקי - אברומי בלום - אייזיק י
פורים בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אברומי בלום - אייזיק י)

חסידי באבוב 45 התעטפו בימי הפורים באווירה של התעלות ושמחה עילאית במחיצת קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בבורו פארק. ימי הפורים נחתמו בשרשרת מעמדים עתיקי יומין השזורים בדבקות, בשמחה ובתפילה לישועת הכלל.

כבר עם כניסת החג, בלטו ברחובות בורו פארק ובבית המדרש הגדול מאות בחורי החסידות, שכמיטב המסורת בחסידות עטו על כובעיהם את הנוצה הצהובה המפורסמת. המראה הייחודי והאחיד הוסיף נופך של חן ויופי לשמחת החג המיוחדת של חצר הקודש.

ביום הפורים ערך האדמו"ר "טרינק סעודה" – משתה היין המרכזי, בו הסב האדמו"ר בראש קהל חסידיו. במהלך הסעודה השמיעו החסידים פרקי שירה וזמרה, והאדמו"ר השמיע דברות קודש בענייני היום, כשהוא מאציל מברכותיו לישועת הכלל והפרט ביום המסוגל.

שיאו של ליל שושן פורים נרשם באשמורת הבוקר, עת ערך האדמו"ר את הטיש ולאחריו הציגו המציגים 'פורים שפיל' (הצגה) כפי הנהוג בחצרות צדיקים. בסיום ההצגה, באשמורת הבוקר נסחף הקהל ברגעי דבקות עילאיים בעת שפצח האדמו"ר בריקוד נלהב בשירת "צמאה לך נפשי", רגעים שנחרטו בלב החסידים כזמן של קרבת אלוקים.

רגע מיוחד ומרגש נרשם בעת שקיום האדמו"ר את מנהג ה'רימפלן' בבית בנו, הרה"צ רבי יוסף אונגר, ראש הישיבה קטנה. השנה נשא המעמד אופי מיוחד, שכן ראש הישיבה נשאר לחגוג את ימי הפורים בארץ הקודש לצד בחורי החסידות בארץ ישראל, עקב המלחמה השוררת בארץ. האדמו"ר הגיע אל הבית ובמהלך המעמד קיים את המנהג העתיק של שבירת כלי זכוכית, המסמל על פי המסורת את שבירת הדינים מעל כלל ישראל בעת רצון זו.

לפנות ערב של יום שושן פורים ערך האדמו"ר עוד טיש שחתם את ימי האורה בתפילה שכל הישועות שפעלו החסידים בימים אלו ילוו אותם לאורך השנה כולה.

פורים בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אברומי בלום - אייזיק י)
