מראות הוד מחצר הקודש באבוב 45 בימי הפורים, החל מה"טרינק סעודה" המרומם ועד לשבירת כלי הזכוכית ב'רימפלן' המסורתי בבית בנו ראש הישיבה השוהה בארה"ק עקב המלחמה • המנהג העתיק של הנוצה הצהובה על כובעי הבחורים, ה"שפיל" באשמורת הבוקר וריקוד ה'צמאה לך נפשי' המרעיד • סיכום ימי האורה (חסידים)
זר לא יבין לעולם את השמחה בחצה"ק באבוב בהתקרב ימי הפורים, האדמו"ר המנהל עדתו בחסד עליון, מפיח רוח חיים של שמחה ודבקות במהלך הימים, במעמדי אורה מרוממים, ביום שושן פורים ערך הרבי טיש מיוחד בהיכל ישיבתו הגדולה, ושם קיים את המנהג 'רימפלען' - שבירת בקבוקי זכוכיות וחלונות הבית כפי מנהג המקום (חסידים)