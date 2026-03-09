משמרות המהפכה נשבעו אמונים למנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי

משמרות המהפכה של איראן הודיעו הלילה (בין ראשון לשני) כי הם נשבעים אמונים למנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי, שנבחר במקומו של אביו שחוסל.

בהודעה מטעם משמרות המהפכה נאמר: "אנחנו מוכנים לציות והקרבה מלאים בשירות פקודותיו של המנהיג העליון של תקופה זו, מוג'תבא חמינאי".

בתוך כך, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני, בירך על בחירת מוג'תבא חמינאי ואמר כי "עלינו להודות לאסיפת המומחים על כינוס האסיפה למרות איומיו של טראמפ בתקיפה, למרות הנסיבות המיוחדות שבהן אנו נמצאים".

כזכור, כלי התקשורת הרשמיים באיראן דיווחו הלילה על הבחירה בח'אמנאי הבן, לאחר השלמת ההתייעצויות והדיונים של מועצת המומחים, הגוף הרשמי של אנשי הדת באיראן האחראי על הבחירה בו.

מוגת'בא חמינאי בן ה-56 הוא השני מבין ששת ילדיו של עלי חמינאי, וכמו אביו הוא איש המחנה השמרני-קיצוני. במכת הפתיחה הישראלית נהרגו גם אמו, אשתו ובנו והוא עצמו נפצע אך שרד.

יצוין כי מושתבא נחשב למקורב מאוד למשמרות המהפכה, הזרוע הצבאית של השלטון, ולפי דיווח באיראן אינטרנשיונל משמרות המהפכה הפעילו לחץ כבד כדי שייבחר. המנהיג העליון החדש דיכא לאורך השנים באכזריות מחאות נגד משטר האייתוללות באמצעות משמרות המהפכה והבסיג', והוא מזוהה במיוחד עם דיכוי המחאה הגדולה שפרצה במדינה ב-2009.

מי שבחרו בו הם 88 חכמי ההלכה שחברים ב"מועצת המומחים", הגוף שאחראי על פי חוקת הרפובליקה האיסלאמית לבחור יורש למנהיג העליון כשהמשרה מתפנה. בהודעה שפרסמה מועצת המומחים הערב היא קראה לעם האיראני לשמור על אחדות ולהישבע אמונים למנהיג העליון החדש.

בהודעה הרשמית נמסר: "מועצת המומחים, תוך שהיא מביעה את תנחומיה ​​על מות הקדושים של המנהיג הגדול האימאם חמינאי ומגנה את התוקפנות האכזרית של ארה"ב וישראל, מזכירה שמיד אחרי פרסום הידיעה על מותו של מנהיגה המהפכה, למרות תנאי המלחמה והאיומים הישירים מצד האויבים נגד מוסד זה ותקיפת משרדי מזכירות מועצת המומחים, שהובילה למותם של מספר עובדים וצוות האבטחה של המתחם

"אסיפה זו לא היססה לרגע בתהליך בחירתם קיימה את ההסדרים הדרושים לקיום מושב יוצא דופן ולהכנסת המנהיג החדש. מוג'תבא חמינאי הוצג כמנהיג השלישי של הרפובליקה האיסלאמית של איראן, בהתבסס על הצבעת נציגי מועצת המומחים".