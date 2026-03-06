וַיַּעַשׂ הַמֶּלֶךְ מִשְׁתֶּה גָדוֹל זקני החסידים פיזזו על השולחן והרבי העלה עשן | שושן פורים בחצר הקודש פינסק קרלין כמיטב המסורת בחצר הקודש פינסק קרלין, ערך האדמו"ר את הטיש המרכזי בשושן פורים, תוך שהוא מעודד את השירה בעוז ובתעצומות נפש כמנהג קרלין | מחזה מרגש נרשם כאשר זקני החסידים, בני הדור הקודם, פיזזו בריקודים נלהבים על השולחן לפני האדמו"ר לכבוד היום, כשהם סוחפים אחריהם את המוני פרחי החסידים | בשיא הטיש עישן האדמו"ר סיגריה כמנהג הקודש המקובל מצדיקים ביום הפורים, רגע של התעלות בתוך צהלת החג | בין לבין נשא האדמו"ר דברות קודש מעמיקים ברום מעלת היום והשעה, כשהוא מעורר את החסידים לנצל את רגעי הרצון של פורים לישועה ולעבודת השם (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:33