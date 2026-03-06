כיכר השבת
וַיַּעַשׂ הַמֶּלֶךְ מִשְׁתֶּה גָדוֹל

זקני החסידים פיזזו על השולחן והרבי העלה עשן | שושן פורים בחצר הקודש פינסק קרלין

כמיטב המסורת בחצר הקודש פינסק קרלין, ערך האדמו"ר את הטיש המרכזי בשושן פורים, תוך שהוא מעודד את השירה בעוז ובתעצומות נפש כמנהג קרלין | מחזה מרגש נרשם כאשר זקני החסידים, בני הדור הקודם, פיזזו בריקודים נלהבים על השולחן לפני האדמו"ר לכבוד היום, כשהם סוחפים אחריהם את המוני פרחי החסידים | בשיא הטיש עישן האדמו"ר סיגריה כמנהג הקודש המקובל מצדיקים ביום הפורים, רגע של התעלות בתוך צהלת החג | בין לבין נשא האדמו"ר דברות קודש מעמיקים ברום מעלת היום והשעה, כשהוא מעורר את החסידים לנצל את רגעי הרצון של פורים לישועה ולעבודת השם (חסידים)

פורים בחצה"ק פינסק קרלין
פורים בחצה"ק פינסק קרלין| צילום: צילום: שוקי לרר
פורים בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק פינסק קרלין (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

וַיַּעַשׂ הַמֶּלֶךְ מִשְׁתֶּה גָדוֹל

|

מערכון אמנותי

|

אֶת אֲשֶׁר יֹאמַר הַמֶּלֶךְ

||
1

הפירות, השירה והסדר

|

כְּשֶׁבֶת הַמֶּלֶךְ עַל כִּסֵּא מַלְכוּתוֹ

|

במרכז החסידות בירושלים

|

להבת אש קודש

|

מהמגילה ועד הטיש

||
1

וזרח השמש

||
5

לְקַיֵּם אֵת יְמֵי הַפֻּרִים הָאֵלֶּה בִּזְמַנֵּיהֶם

|

רגעי ההתעלות והברכות

|

הגילוי המרעיש של הרבי

||
8

אש של קדושה

||
1

ההצגה המסורתית בוטלה

||
1

כמנהג הצדיקים

|

הבוקר שבו כלל ישראל בכה

|

על הצדיקים 

||
1

ריקוד המיץ

|

מסע של קדושה ושמחה

|

שריד אחרון לדור דעה

||
3

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר