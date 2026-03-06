מדינות במפרץ מביעות תסכול וגובר כלפי ממשל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעקבות ניהול המלחמה נגד איראן, כך עולה מדיווח של סוכנות הידיעות AP.

לפי גורמים רשמיים בשתי מדינות במפרץ, ממשלותיהן התאכזבו במיוחד מהאופן שבו בוצעה מכת הפתיחה נגד איראן בשבת האחרונה. לדבריהם, הן לא קיבלו התרעה מוקדמת על המתקפה האמריקנית-ישראלית, למרות שהזהירו כי המלחמה עלולה להביא להסלמה רחבה באזור.

אותם גורמים טענו כי כתוצאה מכך לא הייתה למדינותיהם אפשרות להיערך למתקפות התגובה האיראניות. מאז תחילת הלחימה, כך לפי הנתונים שנאספו בדיווח, איראן שיגרה לעבר חמש מדינות במפרץ לפחות 380 טילים וכ-1,480 כטב"מים.

גורם אחד אמר כי במדינות האזור קיימת תחושת תסכול ואף כעס כלפי וושינגטון, בשל ההערכה שצבא ארה"ב מתמקד בהגנה על נכסיו ועל ישראל, בעוד שמדינות המפרץ נאלצות להתמודד לבדן עם האיומים. לדבריו, מלאי המיירטים באחת המדינות "מתרוקן במהירות".

דיווח מדאיג: רוסיה מעבירה לאיראן מודיעין על מיקומי כוחות אמריקניים יוסי נכטיגל | 14:59

למרות הביקורת מאחורי הקלעים, התגובות הפומביות של מדינות המפרץ היו עד כה מאופקות יחסית. עם זאת, גורמים המקורבים לממשלות באזור הביעו ביקורת גלויה יותר, וחלקם אף טענו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא שדחף את הנשיא טראמפ להיכנס למלחמה.

דוברות הבית הלבן דחתה את הטענות והדגישה כי המערכה פגעה משמעותית ביכולת הירי של איראן. "מתקפות הטילים הבליסטיים של איראן ירדו ב-90% מאז תחילת המבצע, משום שהמבצע פוגע ביכולתה לשגר ולייצר את הנשק הזה", מסרה דוברת הבית הלבן אנה קלי.

במקביל, גורמים בפנטגון הודו בתדרוכים סגורים למחוקקים כי ארצות הברית מתקשה ליירט חלק מגלי הכטב"מים שמשגרת איראן, במיוחד את הכטב"מים מדגם "שהאד".

החשש במדינות המפרץ נובע גם מהעובדה שהן נמצאות בטווח הטילים קצרי הטווח של איראן ומכילות יעדים אסטרטגיים רבים, בהם בסיסים אמריקניים, מתקני אנרגיה ואתרי תיירות מרכזיים.

לפי גורמים אמריקניים, מאז תחילת הלחימה נהרגו לפחות 13 בני אדם במדינות המפרץ כתוצאה מהתקיפות האיראניות. בנוסף, שישה חיילים אמריקנים נהרגו בכווית לאחר שמתקן מבצעי בנמל אזרחי נפגע מתקיפת כטב"ם איראני.

בקרב גורמי ביטחון באזור מעריכים כי מדינות המפרץ אמנם מעוניינות לראות את איראן נחלשת, אך הן מודאגות מאוד מההשלכות הכלכליות והביטחוניות של המלחמה ומהאפשרות שהיא תימשך זמן רב.