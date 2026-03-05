כיכר השבת
הגילוי המרעיש של הרבי

"יש כאן מיליוני חסידים": פורים ראשון בחצר הקודש של הרבי צינור השפע

היסטוריה והתעלות בקרעטשניף כפר עטה | מאות החסידים זכו לחגוג את חג הפורים הראשון בצילו של האדמו"ר הצינור, הטיש הפך למעמד נשגב שלא יישכח | וגם, הגילוי המרעיש בתחילת הטיש: "לא את כולם רואים בחוש" | רגעי השיא: הרבי בריקוד עילאי על השולחן וישועות שנפעלו בעיצומו של המשתה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

פורים אצל האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה
חסידי ואוהדי חצר הקודש קרעטשניף כפר עטה זכו השנה לפורים שכולו אור וגילויים. היה זה הפורים הראשון מאז עלותו של האדמו"ר לכס ההנהגה, ורישומיו של היום הקדוש עדיין מהדהדים בקרב המוני המשתתפים שחשו כי שכינה מדברת מתוך גרונו.

כבר עם תחילת עריכת השולחן הטהור, השתרר דריכות בהיכל. האדמו"ר סקר בעיניו הקדושות את הקהל הרב שגדש את המקום, ופתח בדברים מפתיעים. בדבריו הדגיש הרבי כי המעמד אינו מצטמצם רק למי שנמצא פיזית בהיכל: "דעו לכם, יש כאן מיליוני משתתפים בטיש הזה. אמנם לא את כולם רואים בחוש, אבל הם כאן איתנו", אמר האדמו"ר, כשהוא מרמז לעולמות עליונים ולנשמות הצדיקים המסתופפות במחיצתו ביום זה.

בשיאו של הטיש, כטוב ליבו ביין ובשמחת המצווה, הגיעה ההתלהבות לנקודת רתיחה. האדמו"ר, בחיות חסידית לוהטת ובדבקות עילאית, יצא בריקוד ופיזוז על השולחן הטהור לעיני החסידים הנלהבים.

זקני החסידים ואנשי מעשה העידו כי ברגעים אלו נפעלו ישועות גדולות מעל לדרך הטבע. הרבי, בכוחו דמרפא ובתפילתו הזכה, המתיק דינים ופעל לישועת הכלל והפרט, כשחסידים רבים ניגשים להתברך ולהיוושע בזמן שהשמיים היו פתוחים.

פורים אצל האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה (צילום: שוקי לרר)
