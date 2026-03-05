על אזרחי: האיש שהשתתף בהתייעצות הלילית אתמול אצל נתניהו

נתניהו ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בהתייעצות ביטחונית לילית שקיים אמש, יום רביעי בלילה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברקע המלחמה באיראן, השתתף בין היתר גם השר והשגריר לשעבר רון דרמר. כך נחשף היום (חמישי) בכאן חדשות.

לפי הדיווח, של גילי כהן, זו הייתה התייעצות מצומצמת שכינס נתניהו. עוד דווח כי לשכת ראש הממשלה סירבה למסור התייחסות לידיעה. דרמר הוא מהאישים המקורבים ביותר לנתניהו. עד לפני חודשים ספורים נשא תפקיד ממלכתי ואף כיהן כראש צוות המשא ומתן בנושא החטופים, אולם לאחרונה כאמור עזב את תפקידו. במשך השנים הוביל לצד נתניהו שורה של מהלכים הנוגעים לאיראן, ובמיוחד סביב התיאום עם ארצות הברית בנושא. נראה כי נתניהו ביקש את קרבתו גם במלחמה הנוכחית. חשש בטחוני כבד: צוללות סיניות פועלות "קרוב מאד" לשטח ארה"ב אריה רוזן | 18:41 כשפרצה המלחמה באיראן, כך דווח בכאן חדשות, שהה דרמר ברומא. מאז הספיק להגיע ארצה. עוד דווח כי למרות שכבר לא נושא בתפקיד רשמי הוא מאובטח באופן חריג על ידי מאבטחים רשמיים מטעם משרד ראש הממשלה.

רון דרמר ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בהודעה על התפטרותו, לפני כמעט ארבעה חודשים, הודיע דרמר כי ימשיך לתרום למען מדינת ישראל. דרמר כתב: "ביום בו הושבעתי כשר בממשלה, הבטחתי למשפחתי שאכהן רק שנתיים בתפקיד. הארכתי את כהונתי פעמיים, בברכתם. בפעם הראשונה על מנת לעבוד יחד איתך כדי להסיר את האיום הקיומי הנשקף מיכולות הגרעין הצבאיות של איראן, ובפעם השנייה על מנת לסיים את המלחמה בעזה בתנאים שקבעה ישראל, ולהשיב את חטופינו הביתה".

הוא הוסיף: כעת, עם סיום תפקידי כשר לעניינים אסטרטגיים, אני מבקש להודות לך על ההזדמנות שנתת לי לשרת קרוב לצידך בשלוש השנים האחרונות, ועל האמון שנתת בי לטפל בסוגיות המשמעותיות ביותר איתם מתמודדת מדינת ישראל בשעה גורלית זו. הממשלה הזו תיזכר הן בשל מתקפת השבעה באוקטובר והן בשל ניהול המלחמה בת השנתיים ושבע החזיתות שבאה בעקבותיה".

עוד כתב בסיום מכתבו: "מה צופן לי העתיד אינני יודע, אך דבר אחד אני יודע בוודאות: בכל אשר אעשה, אמשיך לעשות את חלקי למען הבטחת עתידו של העם היהודי. עם סיום תפקידי בממשלה, אמונתי בעתיד זה לא יכולה הייתה להיות חזקה יותר".