כיכר השבת
גיס חמישי

יוצא המארינס התפרע בסנאט נגד ישראל ושבר את ידו - התמונות הוכיחו מי הוא

אמש, תקרית חריגה התרחשה באחד האולמות של הסנאט, כאשר יוצא צבא של המארינס התפרע במקום נגד המלחמה האמריקנית נגד איראן | הווטרן שבר את ידו כאשר ניסו להוציאו בכוח, לאחר שאמר שארה"ב מנהלת את המלחמה של ישראל | כמה תמונות שפרסם הוכיחו מי הוא (חדשות) 

2תגובות

משטרת הקפיטול הודיעה היום על הגשת כתבי אישום נגד בריאן מקגיניס, תושב צפון קרוליינה וחייל מארינס לשעבר, בעקבות התפרעות אלימה במהלך שימוע בסנאט ביום רביעי. מקגיניס עומד בפני שלוש עבירות של תקיפת שוטר ושלוש עבירות של התנגדות למעצר והפרעה לסדר הציבורי, לאחר שעימות פיזי בבניין הסנאט הסתיים בפציעתם של שלושה שוטרים ובפציעתו של מקגיניס עצמו.

התקרית התרחשה במהלך דיון של ועדת המשנה לשירותים מזוינים בנושא מוכנות צבאית. על פי דיווחי המשטרה ותיעוד מהמקום, מקגיניס החל לצעוק ולקטוע את הדיון, וסירב להתפנות מהחדר לבקשת השוטרים. במהלך ניסיונות הפינוי, נאחז מקגיניס במשקוף הדלת והתנגד בכוח למעצר, פעולה שהובילה לדבריו לשבירת זרועו. שלושה שוטרים נזקקו לטיפול רפואי בעקבות המאבק עמו.

הסנאטור הרפובליקני טים שיהי ממונטנה, המשרת בוועדה ובעברו לוחם ביחידת "אריות הים", התערב באירוע וסייע לשוטרים להשתלט על מקגיניס ולהוציאו מהחדר. שיהי מסר בתגובה לאירוע כי "האדון הזה הגיע לקפיטול במטרה ליצור עימות וקיבל אותו", והוסיף כי פעל כדי לסייע לשוטרים ולהרגיע את הסיטואציה המסוכנת שנוצרה בחדר הדיונים.

מקגיניס, שהגיע לדיון כשהוא לבוש במדי צבא, מחה נגד המעורבות הצבאית האמריקנית בעימות עם איראן. הוא צעק לעבר הנוכחים כי "אף אחד לא רוצה להילחם עבור ישראל" והוסיף: "אמריקה לא רוצה לשלוח את בניה ובנותיה למלחמה עבור ישראל". במהלך דבריו פנה ישירות לסגן מפקד חיל המארינס שנכח בשימוע וקרא לו "להתייצב למען אמריקה".

לאחר האירוע, פורסמו ברשת תמונות של חייל המארינס כתומך , בין היתר באחת מהם הוא נראה לצד משפחתו המוסלמית כשאחת מבנותיו לובשת חולצה עם ציור של "פלסטין השלמה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (79%)

לא (21%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לא מבין למה סמוטריץ לא עובר אחוז מהמצביעם בסקרים
בנימין בסן מחדרה
מה הקשר לכאן
שויטה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר