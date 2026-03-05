משטרת הקפיטול הודיעה היום על הגשת כתבי אישום נגד בריאן מקגיניס, תושב צפון קרוליינה וחייל מארינס לשעבר, בעקבות התפרעות אלימה במהלך שימוע בסנאט ביום רביעי. מקגיניס עומד בפני שלוש עבירות של תקיפת שוטר ושלוש עבירות של התנגדות למעצר והפרעה לסדר הציבורי, לאחר שעימות פיזי בבניין הסנאט הסתיים בפציעתם של שלושה שוטרים ובפציעתו של מקגיניס עצמו.

התקרית התרחשה במהלך דיון של ועדת המשנה לשירותים מזוינים בנושא מוכנות צבאית. על פי דיווחי המשטרה ותיעוד מהמקום, מקגיניס החל לצעוק ולקטוע את הדיון, וסירב להתפנות מהחדר לבקשת השוטרים. במהלך ניסיונות הפינוי, נאחז מקגיניס במשקוף הדלת והתנגד בכוח למעצר, פעולה שהובילה לדבריו לשבירת זרועו. שלושה שוטרים נזקקו לטיפול רפואי בעקבות המאבק עמו.

הסנאטור הרפובליקני טים שיהי ממונטנה, המשרת בוועדה ובעברו לוחם ביחידת "אריות הים", התערב באירוע וסייע לשוטרים להשתלט על מקגיניס ולהוציאו מהחדר. שיהי מסר בתגובה לאירוע כי "האדון הזה הגיע לקפיטול במטרה ליצור עימות וקיבל אותו", והוסיף כי פעל כדי לסייע לשוטרים ולהרגיע את הסיטואציה המסוכנת שנוצרה בחדר הדיונים.

מקגיניס, שהגיע לדיון כשהוא לבוש במדי צבא, מחה נגד המעורבות הצבאית האמריקנית בעימות עם איראן. הוא צעק לעבר הנוכחים כי "אף אחד לא רוצה להילחם עבור ישראל" והוסיף: "אמריקה לא רוצה לשלוח את בניה ובנותיה למלחמה עבור ישראל". במהלך דבריו פנה ישירות לסגן מפקד חיל המארינס שנכח בשימוע וקרא לו "להתייצב למען אמריקה".

לאחר האירוע, פורסמו ברשת תמונות של חייל המארינס כתומך טרור, בין היתר באחת מהם הוא נראה לצד משפחתו המוסלמית כשאחת מבנותיו לובשת חולצה עם ציור של "פלסטין השלמה".