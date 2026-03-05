על אזרחי: האיש שהשתתף בהתייעצות הלילית אתמול אצל נתניהו

בהתייעצות ביטחונית לילית שקיים אמש, יום רביעי בלילה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברקע המלחמה באיראן, השתתף בין היתר גם השר והשגריר לשעבר רון דרמר. כך נחשף היום (חמישי) בכאן חדשות.

לפי הדיווח, של גילי כהן, זו הייתה התייעצות מצומצמת שכינס נתניהו. עוד דווח כי לשכת ראש הממשלה סירבה למסור התייחסות לידיעה.

דרמר הוא מהאישים המקורבים ביותר לנתניהו. עד לפני חודשים ספורים נשא תפקיד ממלכתי ואף כיהן כראש צוות המשא ומתן בנושא החטופים, אולם לאחרונה כאמור עזב את תפקידו.

במשך השנים הוביל לצד נתניהו שורה של מהלכים הנוגעים לאיראן, ובמיוחד סביב התיאום עם ארצות הברית בנושא. נראה כי נתניהו ביקש את קרבתו גם במלחמה הנוכחית.

כשפרצה המלחמה באיראן, כך דווח בכאן חדשות, שהה דרמר ברומא. מאז הספיק להגיע ארצה. עוד דווח כי למרות שכבר לא נושא בתפקיד רשמי הוא מאובטח באופן חריג על ידי מאבטחים רשמיים מטעם משרד ראש הממשלה.