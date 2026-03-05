כיכר השבת
ניסה להימלט

בעוספיא עסקים כרגיל? תיעוד מהמרדף של לוחמי מג"ב מהיחידה הטקטית

צפו בתיעוד מעוספיה: לוחמי החטיבה הטקטית של מג״ב עצרו רוכב אופנוע שנהג בזמן פסילה ותחת השפעת סמים, התפיסה התרחשה במהלך הפעילות | תיעוד וסיקור (חדשות בארץ)

המרדף אחר רוכב האופנוע
המרדף אחר רוכב האופנוע| צילום: צילום: דוברות המשטרה
המרדף אחר רוכב האופנוע (צילום: דוברות המשטרה )

במהלך פעילות של לוחמי החטיבה הטקטית של משמר הגבול אתמול (רביעי, פורים) בשטחי המועצה האזורית בעוספיא שבמחוז חוף, פעלו הכוחות נגד פעילות עבריינית ועבירות המסכנות חיים ולכדו רוכב אופנוע.

במהלך הפעילות הבחינו הכוחות ברוכב אופנוע אשר נסע בדרך באופן המסכן את משתמשי הדרך. הלוחמים סימנו לחשוד לעצור, אולם זה החל בניסיון להימלט מהמקום. לאחר מרדף עצרו הלוחמים את החשוד.

בחיפוש שביצעו הכוחות על גופו ובכליו נתפס חומר החשוד כסם. בבדיקה שבוצעה התברר כי החשוד נוהג ללא רישיון נהיגה מתאים וכי הוא נוהג בזמן פסילה.

החשוד נעצר להמשך חקירה בתחנת משטרת נשר, קיבל הזמנה לדין והאופנוע עליו רכב חולט.

