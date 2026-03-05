במהלך פעילות של לוחמי החטיבה הטקטית של משמר הגבול אתמול (רביעי, פורים) בשטחי המועצה האזורית בעוספיא שבמחוז חוף, פעלו הכוחות נגד פעילות עבריינית ועבירות המסכנות חיים ולכדו רוכב אופנוע.

במהלך הפעילות הבחינו הכוחות ברוכב אופנוע אשר נסע בדרך באופן המסכן את משתמשי הדרך. הלוחמים סימנו לחשוד לעצור, אולם זה החל בניסיון להימלט מהמקום. לאחר מרדף עצרו הלוחמים את החשוד.

בחיפוש שביצעו הכוחות על גופו ובכליו נתפס חומר החשוד כסם. בבדיקה שבוצעה התברר כי החשוד נוהג ללא רישיון נהיגה מתאים וכי הוא נוהג בזמן פסילה.

החשוד נעצר להמשך חקירה בתחנת משטרת נשר, קיבל הזמנה לדין והאופנוע עליו רכב חולט.