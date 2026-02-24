נהג משאית התעצבן על הרכב שנסע לאט | זו הפעולה המסוכנת שביצע

ביום שלישי בשבוע שעבר התקבלה תלונה מנהג על כך שבעת שנסע עם רכבו על על ציר 73 מכיוון צומת תל עדשים לכיוון מגדל העמק, נהג משאית עקף אותו בצורה מסוכנת מהשול תוך שהוא גורם לו לסטות מנתיב הנסיעה לנתיב הנגדי שהיה עם תנועת כלי רכב.

עם קבלת התלונה נפתחה חקירה ביחידת הבוחנים של מרחב עמקים במסגרתה זומן נהג המשאית לחקירה במהלכה טען כי הוא התעצבן על נהג הרכב הפרטי שנסע לאט לטענתו ולכן עקף אותו.

הנהג, תושב חיפה בן 32, נחקר באזהרה ובסיום קיבל הזמנה לבית משפט השלום לתעבורה בהליך שיפוטי מהיר בו צפוי לעמוד לדין בגין מגוון עבירות תנועה מסכנות חיים.