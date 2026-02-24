כיכר השבת
תיעוד מהדרמה בכביש

נהג משאית התעצבן על הרכב שנסע לאט | זו הפעולה המסוכנת שביצע

נהג המשאית התעצבן על הנהג שנסע "לאט מידי" לדבריו, עקף אותו מהשול וגרם לו לסטות לכיוון הנסיעה הנגדי | בפעילות מהירה של שוטרי המחוז הצפוני נהג המשאית נחקר והוא צפוי לעמוד לדין בהליך מהיר | תיעוד מהכביש (משטרה)

העקיפה המסוכנת של נהג המשאית (צילום: דוברות המשטרה)

ביום שלישי בשבוע שעבר התקבלה תלונה מנהג על כך שבעת שנסע עם רכבו על על ציר 73 מכיוון צומת תל עדשים לכיוון מגדל העמק, נהג משאית עקף אותו בצורה מסוכנת מהשול תוך שהוא גורם לו לסטות מנתיב הנסיעה לנתיב הנגדי שהיה עם תנועת כלי רכב.

עם קבלת התלונה נפתחה חקירה ביחידת הבוחנים של מרחב עמקים במסגרתה זומן נהג המשאית לחקירה במהלכה טען כי הוא התעצבן על נהג הרכב הפרטי שנסע לאט לטענתו ולכן עקף אותו.

הנהג, תושב חיפה בן 32, נחקר באזהרה ובסיום קיבל הזמנה לבית משפט השלום לתעבורה בהליך שיפוטי מהיר בו צפוי לעמוד לדין בגין מגוון עבירות תנועה מסכנות חיים.

0 תגובות

6
צריך גם לנסוע נורמלי בכביש ואסור שנהג שאינו יודע לנהוג יפריע לתנועה
שיא
5
נהגים שנוסעים לאט מאד גורמים לתאונות, והמשטרה חיבת לפעול נגדם, כמו שעושים באירופה ובארה"ב.
חנן
4
תגובות הזויות.. מטורף מה שהולך כאן בארץ עם הנהיגה והעצבים. פעם נסעתי לאט בכביש חשוך מאד במורד הר ונהג שהיה מאחוריי נצמד אליי צופר ומסנוור עד שכמעט נפלתי לתהום. זה חולני מה שקורה כאן ועוד יותר חולני שאין אכיפה. הכבישים היום זה שדה קרב
יותם

