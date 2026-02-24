במהלך מבצע אכיפת עבירות תנועה שהתקיים בשבוע שעבר, הבחין שוטר תנועה של משטרת מרחב דן ברוכב אופנוע סמוך לאצטדיון רמת גן, כשהוא נוסע במהירות ותוך זיגזוג.

בבדיקת האופנוע נמצא כי הוא אינו תקין ואסור לשימוש, ולנהג נרשם דו"ח בסך 1,000 שקלים. בתגובה, החשוד קילל את השוטר ואיים: "אם לא היית שוטר, הייתי שובר לך את הפרצוף".

למחרת הגיע החשוד למשטרת מרחב דן ברחוב הקישון בבני ברק, וחיבל בניידת משטרה בכך שניקב ארבע פעמים את הגלגל הקדמי השמאלי באמצעות חפץ חד. לאחר מכן נמלט מהמקום באמצעות אופנוע, כשלוחית הרישוי מוסתרת.

בלשי תחנת בני ברק–רמת גן איתרו את החשוד בתוך זמן קצר והוא נעצר לחקירה. במהלך שהותו בתאי ההמתנה בתחנת המשטרה, ירק החשוד לעבר פניו של בלש דרך סורגי התא, ובהמשך הטיל את מימיו בתא. מעצרו הוארך מעת לעת.

עם סיום החקירה, הגישה יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב כתב אישום נגד החשוד בגין חבלה במזיד ברכב, זיוף סימני זיהוי של רכב, תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו ואיומים. בנוסף, הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים.