כיכר השבת
הגיע לתחנת המשטרה ונמלט

בלשי בני ברק עצרו חשוד שדקר גלגל של ניידת כנקמה על דו"ח תנועה | צפו בתיעוד

דקר ארבע פעמים גלגל של ניידת משטרה ונמלט | שוטרי תחנת בני ברק–רמת גן עצרו את החשוד, שהגיע למשטרת מרחב דן יום לאחר שנרשם לו דו"ח תנועה, פעל כנקמה וגרם לתקר בגלגל ניידת משטרה (חדשות)

צפו בתיעוד
צילום: דוברות המשטרה
צילום: דוברות המשטרה

במהלך מבצע אכיפת עבירות תנועה שהתקיים בשבוע שעבר, הבחין שוטר תנועה של משטרת מרחב דן ברוכב אופנוע סמוך לאצטדיון רמת גן, כשהוא נוסע במהירות ותוך זיגזוג.

בבדיקת האופנוע נמצא כי הוא אינו תקין ואסור לשימוש, ולנהג נרשם דו"ח בסך 1,000 שקלים. בתגובה, החשוד קילל את השוטר ואיים: "אם לא היית שוטר, הייתי שובר לך את הפרצוף".

למחרת הגיע החשוד למשטרת מרחב דן ברחוב הקישון בבני ברק, וחיבל בניידת בכך שניקב ארבע פעמים את הגלגל הקדמי השמאלי באמצעות חפץ חד. לאחר מכן נמלט מהמקום באמצעות אופנוע, כשלוחית הרישוי מוסתרת.

בלשי תחנת –רמת גן איתרו את החשוד בתוך זמן קצר והוא נעצר לחקירה. במהלך שהותו בתאי ההמתנה בתחנת המשטרה, ירק החשוד לעבר פניו של בלש דרך סורגי התא, ובהמשך הטיל את מימיו בתא. מעצרו הוארך מעת לעת.

עם סיום החקירה, הגישה יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב כתב אישום נגד החשוד בגין חבלה במזיד ברכב, זיוף סימני זיהוי של רכב, תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו ואיומים. בנוסף, הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

כיכר השבת
