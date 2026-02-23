בחדשות I24NEWS פורסם כי ביום שישי אחר הצהריים התקבל דיווח במוקד המשטרה על טרקטורון הנוסע ללא לוחית זיהוי בחדרה. שוטרים שהגיעו למקום סימנו לרוכב לעצור, אך הוא בתגובה החל להימלט.

במהלך המרדף חצה הנהג צומת באור אדום, נסע נגד כיוון התנועה, עלה על מדרכות וחצה קווי הפרדה רצופים, תוך סיכון משתמשי הדרך.

ניידות משטרה פתחו במרדף קרקעי ובמקביל הופעל מסוק משטרתי שסייע בתיעוד ובהכוונת הכוחות מהאוויר, וגם כרז לו לעצור: "זה לא יעזור לך לברוח", הבהירו לנהג. בשלב מסוים אבד קשר עין עם הטרקטורון, אך באמצעות הכוונה של יחידות מהקרקע אותר מקום המסתור.

שוטרי תחנת חדרה איתרו את הנהג, בן 22, ואת הצעירה שהייתה עמו כשהם מסתתרים בתוך שיח.

החשוד נעצר והובא לדיון בבית המשפט, אשר הורה על שחרורו בתנאים מגבילים. המשטרה הגישה בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה.