הבוקר, לפני שלושים שנה בדיוק, התעורר כלל ישראל לבשורה קשה שהכתה גלים והרעידה את עולם החסידות, כ"ק האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זי"ע החזיר את נשמתו הטהורה ליוצרה בפתאומיות מצמררת.

היה זה בתקופה רוויית דמים. עשרות ההרוגים בפיגועי ההתאבדות הקשים שאירעו באותם ימים השפיעו ישירות על מצב בריאותו של הרבי. מקורביו מספרים כי בימים שבהם נהרגו יהודים, סירב הרבי לאכול מרוב צער. בפני אישי ציבור שנכנסו לחדרו התבטא בתכיפות על האסון הנורא שהביא עמו "הסכם אוסלו" על חיי ישראל.

לאור המצב הביטחוני הקשה, פרסם הרבי בעיתון 'המודיע' - יומיים בלבד לפני פטירתו - מכתב נדיר ומרטיט הפותח במילים: "עת צרה היא ליעקב, אשר יגורנו והוזהרנו".

הרבי נפטר בשנתו, שעות ספורות לאחר שערך את שולחנו הטהור המסורתי במוצאי חג הפורים, ליל ט"ז באדר תשנ"ו. בצעד חריג ובלתי נשכח, נטמן הרבי בחצר ישיבת 'שפת אמת' בשכונת מחנה יהודה בירושלים, בסמוך לקבר אביו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמרי אמת' זי"ע.

במלאת 30 שנה להסתלקותו, 'כיכר השבת' מגיש: גלריה עוצמתית ותמונות נדירות ממראות חייו, מהנהגתו בקודש ומהרגעים ההיסטוריים של ענק הרוח שחסר לעולם התורה והחסידות.