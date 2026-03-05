כיכר השבת
הבוקר שבו כלל ישראל בכה

לילה אחרון של טיש וההסתלקות הפתאומית | 30 שנה להסתלקות המאור הגדול מגור זי"ע

שלושה עשורים למסתורין ולכאב: הרבי שהתייסר בצרתם של ישראל, המכתב המצמרר ב'המודיע' יומיים לפני הסתלקותו, והקבורה החריגה בחצר הישיבה • המראות, הניסים והדמעות של חסידות גור בליל ט"ז באדר תשנ"ו • פרויקט מיוחד: גלריית ענק מתולדות חייו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע שהחזיר את נשמתו בשיא המתיחות הביטחונית (חסידים, מגזין)

מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)

הבוקר, לפני שלושים שנה בדיוק, התעורר כלל ישראל לבשורה קשה שהכתה גלים והרעידה את עולם החסידות, כ"ק האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זי"ע החזיר את נשמתו הטהורה ליוצרה בפתאומיות מצמררת.

היה זה בתקופה רוויית דמים. עשרות ההרוגים בפיגועי ההתאבדות הקשים שאירעו באותם ימים השפיעו ישירות על מצב בריאותו של הרבי. מקורביו מספרים כי בימים שבהם נהרגו יהודים, סירב הרבי לאכול מרוב צער. בפני אישי ציבור שנכנסו לחדרו התבטא בתכיפות על האסון הנורא שהביא עמו "הסכם אוסלו" על חיי ישראל.

>> למגזין המלא - לחצו כאן

לאור המצב הביטחוני הקשה, פרסם הרבי בעיתון 'המודיע' - יומיים בלבד לפני פטירתו - מכתב נדיר ומרטיט הפותח במילים: "עת צרה היא ליעקב, אשר יגורנו והוזהרנו".

הרבי נפטר בשנתו, שעות ספורות לאחר שערך את שולחנו הטהור המסורתי במוצאי חג הפורים, ליל ט"ז באדר תשנ"ו. בצעד חריג ובלתי נשכח, נטמן הרבי בחצר ישיבת 'שפת אמת' בשכונת מחנה יהודה בירושלים, בסמוך לקבר אביו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמרי אמת' זי"ע.

במלאת 30 שנה להסתלקותו, 'כיכר השבת' מגיש: גלריה עוצמתית ותמונות נדירות ממראות חייו, מהנהגתו בקודש ומהרגעים ההיסטוריים של ענק הרוח שחסר לעולם התורה והחסידות.

מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מראות חייו של ה'פני מנחם' מגור זי"ע (צילום: ארכיון)
מסע הלוויית הרבי ה'פני מנחם' מגור זיע"א (צילום: ארכיון מכון פני מנחם)
מסע הלוויית הרבי ה'פני מנחם' מגור זיע"א (צילום: ארכיון מכון פני מנחם)
מסע הלוויית הרבי ה'פני מנחם' מגור זיע"א (צילום: ארכיון מכון פני מנחם)
הרבי מאמשינוב במסע הלוויית הרבי ה'פני מנחם' מגור זיע"א (צילום: ארכיון מכון פני מנחם)
מסע הלוויית הרבי ה'פני מנחם' מגור זיע"א (צילום: ארכיון מכון פני מנחם)
מסע הלוויית הרבי ה'פני מנחם' מגור זיע"א (צילום: ארכיון מכון פני מנחם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

הבוקר שבו כלל ישראל בכה

|

על הצדיקים 

|

ריקוד המיץ

|

מסע של קדושה ושמחה

|

שריד אחרון לדור דעה

||
2

ה'פורים רב' שימח

|

צפו בתיעוד

||
1

המסקנה המשעשעת

||
15

אזיקים על השולחן

|

שלהבת אש קודש

||
3

דִּבְרֵי שָׁלוֹם

||
1

הרבי עודד בעוז

|

החסידים עמדו נרעשים

|

צפו בתיעוד

|

נתנו הוראות לחברי המקהלה

|

כל הפושט יד

|

האזין בריכוז עילאי

|

יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה

||
1

החסידים לא זזו מילימטר

||
2

בהיכל הישיבה

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר