צפו ברגעי קודש נעלים מימי חייו המרתקים של ראש הישיבה הגה"צ רבי ברוך שמואל דויטש זצ"ל, מנהיג תורני דגול שהעדיף את הצניעות על פני התהילה, והעמיד דורות של תלמידי חכמים | שוקי לרר פתח את האוצרות, ומגיש גלריה מרהיבה (חרדים)
לעקוב אחרי סדר יומו של הגאון המופלא והנסתר רבי זאב ברלין זצ"ל, היה אחד הדברים המורכבים ביותר, שכן כל חייו היו מקשה אחת של לימוד התורה מתוך קדושה טהרה, פרישות ודרך ארץ, ובעיקר בהצנע לכת מעיני הבריות | עם הסתלקותו שלף הצלם החרדי שוקי לרר גלריה מרהיבה מחיי ראש הישיבה זצ"ל, ומשתף את הציבור במראות הוד (חרדים)
צדיק מה פעל: יממה אחרי הסתלקותו של הגאון רבי שלמה בן שמעון חבר מועצת 'חכמי התורה', וגאב"ד 'נווה ציון' - הצלם שוקי לרר מגיש גלריה מרהיבה ממראות חייו של הגאב"ד זצ"ל, בשמחות, בישיבות מועצת חכמי התורה, ובנאומיו באירועים ציבוריים ועוד (חרדים)
שוקד על התורה, לצד שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל והרבי מגור, בהדלקת נרות חנוכה, בביקור במאפיית מצות, בפדיון הבן לנינו, בנטילת לולב בסוכתו, בביקור חיזוק בקרב תלמידיו בבני ברק, ובקביעת מזוזה. גלריה ממראות חייו של נישא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן זצוק"ל.
בהתרפקות על הגמרא, בתפילה כשהוא עטור בתפילין, בצפיה אל מקום המקדש, בחג הפורים, בחתונת נכדתו, ובהדלקת נרות חנוכה בפעם האחרונה לעיני תלמידיו לאחר ששוחרר מבית החולים • מראות חייו של ראש הישיבה משולם דוד סולובייצ'יק זצוק"ל (חרדים)
במעמדי סיום הש"ס וסיום מסכת בישיבה, בעריכת שולחנו, בשמחת ארוסי נכדתו, לצד הרבי מצאנז, ב'טיש יארצייט' של ה'בני יששכר' בביתר עילית ובהתאבלות על חורבן בית המקדש בתשעה באב • מראות חייו של הרבי מפיטסבורג זצוק"ל (חסידים)
במעמד סיום הש"ס עם חסידיו לפני כמה חודשים, עם הרבי מצאנז, בשבת התאחדות בלונדון, במעמד 'תשליך', בעריכת שולחנו בראש השנה לאילנות ובמפגש עם תלמידי ישיבה תיכונית • 'כיכר השבת' עם מראות חייו של האדמו"ר מסאדיגורא שהסתלק לעולמו (אנ"ש)
קהל רב ליוו השבוע למנוחת עולמים את האדמו"ר מברדיטשוב מונסי זצ"ל שנסתלק לבית עולמו לאחר מחלה. האדמו"רים והרבנים המספידים ציינו את שקיעותו בתורה ואת עזרתו לכל עני ורש לצד העובדה שביתו היה פתוח לכל. צפו בתיעוד ממסע ההלוויה וממראות חייו (חסידים)