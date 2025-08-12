כיכר השבת
ראש הישיבה שסירב להתפרסם | תיעודים נדירים מחיי הגאון רבי ברוך שמואל דויטש זצ"ל

צפו ברגעי קודש נעלים מימי חייו המרתקים של ראש הישיבה הגה"צ רבי ברוך שמואל דויטש זצ"ל, מנהיג תורני דגול שהעדיף את הצניעות על פני התהילה, והעמיד דורות של תלמידי חכמים | שוקי לרר פתח את האוצרות, ומגיש גלריה מרהיבה (חרדים)

מראות חייו של הגאון רבי ברוך שמואל דויטש זצ"ל (צילום: שוקי לרר)

צנוע ונחבא אל הכלים היה כל ימיו ראש הישיבה הגה"צ רבי ברוך שמואל דויטש זצ"ל, עם הסתלקותו לשמי מרום, מתגלים אט אט מפעלו של צדיק שפעל עלי אדמות.

הוא האיש אשר אף שיכול היה להיות מגדולי מנהיגי הדור, בחר להמשיך לעבוד את השי"ת ביראה טהורה הרחק משאון המולת העסקנים. מה שכן פעל, היה רק מכוח רבותיו שראו בו כלי מחזיק ברכה לישראל, אשר ישפיע מנועם זיו אורו לרבבות תלמידים.

כעת לאחר הסתלקותו, פתח הצלם שוקי לרר את אוצרו הטוב, וליקט מזעיר אנפין - מבחר מצומצם של חומרים מרהיבים ממראות חייו, עם גדולי ישראל, במאורעות ציבוריים, ובשאר מעמדי קודש, ואף בנאות דשא.

ראש הישיבה, אשר היה ידוע בצניעותו וביראתו, זכה להעמיד דורות של תלמידי חכמים, וראיה לכך, הכבוד הגדול שעשו לו במותו, כאשר רבבות בראשות גדולי ישראל, ליוו אותו אבלים וחפויי ראש בדרכו האחרונה.

