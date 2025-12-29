ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הערב (שני) לפגישה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באחוזת מאר-א-לאגו בפלורידה.

בפתח הפגישה הצהיר הנשיא: "נתניהו מבין בנושאים קשוחים, כנראה יותר מכל מנהיג אחר בעולם". לדבריו, "הוא ראש ממשלה בשעת מלחמה. ישראל הייתה עשויה לא להתקיים אם היה לה ראש ממשלה אחר".

"אני חושב שהוא יקבל חנינה. ראש ממשלה בזמן מלחמה. איך אפשר לא לתת לו?", הוסיף טראמפ. "דיברתי עם הנשיא הרצוג, הוא אמר שזה בתהליך".

טראמפ נשאל אם יהיו כוחות טורקיים בעזה, והשיב: "יש לי יחסים נהדרים עם הנשיא ארדואן. נדבר על זה, אם זה טוב, זה יהיה טוב. טורקיה הייתה נהדרת".

על איראן הצהיר הנשיא: "אני שומע שהם מנסים להשתקם - אם זה יקרה נצטרך להכות בהם". הוא הבהיר כי "אם איראן תמשיך בתוכנית הטילים - אני תומך בתקיפה. התקיפה צריכה להיות מיידית".

בנוגע ליחסים בין ישראל לסוריה אמר הנשיא בבדיחות: "הנשיא החדש של סוריה הוא לא נער מקהלה, אבל אני מקווה שנתניהו יסתדר איתו". הוא הוסיף כי "אם לא היינו מסירים את הסנקציות, הם לא היו שורדים".

תוכן הפגישה

הפגישה צפויה לעסוק בשורה של סוגיות מרכזיות מבחינתה של ישראל - החל מהמשך יישום הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, האפשרות לתקיפות נוספות באיראן, תמונת המצב בלחימה בדרום לבנון ועוד.

ההתקדמות לשלב ב' בהסכם הפסקת האש בעזה עומדת בסימן שאלה - האם טראמפ יפעיל לחץ על ראש הממשלה להתקדם לפני חזרתו של החלל החטוף רן גואילי.

נתניהו גם צפוי להציג בפני טראמפ ראיות מודיעיניות לכך שאיראן הגבירה באופן משמעותי את קצב ייצור הטילים הבליסטיים שלה, ובנוסף פועלת לשיקום תוכנית הגרעין - לאחר התקיפה האמריקאית והישראלית.

סוגיה נוספת שצפויה לעלות היא הקמת כוח שמירת השלום בעזה (ISF), כחלק מתכנית טראמפ לסיום המלחמה באזור. בחודשיים האחרונים עוד ועוד מדינות הודיעו על נכונות לשקול להצטרף לכוח, כשפקיסטן האחרונה שעשתה זאת בימים האחרונים.

מוקדם יותר הערב נפגש נתניהו עם שר ההגנה של ארה"ב פיט הגסת', עם שר החוץ מרקו רוביו ועם שליחיו של טראמפ, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר.