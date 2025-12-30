כיכר השבת
ייאוש בסיעות החרדיות

"חוק הגיוס תלוי בעמדת יועמ"שית הכנסת, היא תכריע את עתיד החוק"

לאחר שהתבררה עמדת היועמ"שית לוועדת חו"ב, בכירים בסיעות החרדיות מודים כי פחתו הסיכוים להעביר את חוק הגיוס שתלוי כעת בעמדת היועצת המשפטית לכנסת: "אם היא תתנגד - החוק לא יעבור, אנחנו לא נאפשר לו לעבור" | ישי כהן עם מאחורי הקלעים בדרך למה שנראה כקריסת חוק הגיוס החדש (חרדים)

היועצת המשפטית לכנסת עו"ד שגית אפיק (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

הדיון על שתוכנן להתקיים היום (שלישי) בוועדת חוץ וביטחון בוטל לבקשת ראש הממשלה, בנימין נתניהו. כלפי חוץ הביטול מגיע על רקע דיונים חשובים יותר בוועדה, אך מאחורי הקלעים נראה כי בסיעות החרדיות מתחילים להפנים כי פחתו משמעותית הסיכויים להעביר את חוק הגיוס החדש בקדנציה הנוכחית.

עם הצגת נוסח חוק הגיוס של יו"ר הוועדה החדש, ח"כ בועז ביסמוט, נאמר לבכירי הסיעות החרדיות כי היועצת המשפטית לוועדה, עו"ד מירי פרנקל שור, תומכת ברוב הסעיפים המרכזיים של החוק, כך שהיא תגן עליו ואם אכן החוק יעבור - הייעוץ המשפטי של הכנסת יגן על חוק בפני עתירות לבג"צ.

אלא שככל שחלף הזמן, בסיעות החרדיות הבינו כי היועצת המשפטית של הוועדה מתנגדת לרוב הסעיפים המהותיים של חוק הגיוס החדש. בכירי הסיעות החרדיות שפועלים בסוגיית חוק הגיוס הופתעו עד כמה ההתנגדות גדולה. מלבד בכיר בש"ס, הבכירים האחרים העריכו שפרנקל שור תדרוש שינויים אך תתמוך בנוסח החדש.

כעת, עם חשיפת עמדת היועצת המשפטית לוועדה, בסיעות החרדיות מקווים כי היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, תתמוך בחוק ותגן עליו בבג"צ, למרות עמדת היוע"משית לוועדה.

"אם הייעוץ המשפטי של הכנסת לא יתחייב להגן על החוק בבג"צ - אין סיבה שנעביר אותו", אומר בכיר חרדי בשיחה עם 'כיכר השבת': "זו ההוראה של גדולי ישראל, רב הנזק על התועלת בהעברת חוק שלא עומד במבחן הראשוני של בג"צ ואף יצא נגדו צו ביניים, כך שתנאי מרכזי שלנו להעביר את החוק זו תמיכה משפטית של הייעוץ המשפטי לכנסת".

הבכיר הסביר: "הייעוץ המשפטי לממשלה נגדנו, זה היה ברור מהרגע הראשון. התקווה שלנו הייתה שהייעוץ המשפטי לכנסת יגן על החוק, כך שגם אם הוא ייפסל - לא יצא נגדו צו ביניים, שייקח שנה-שנתיים עד לפסילתו, אבל אם גם שגית אפיק לא תתמוך בחוק - רוב סיכויים שייצא נגדו צו ביניים".

אלא שלמרות התקווה של ש"ס ו'דגל' שהחוק יקבל את תמיכת היועצת המשפטית לכנסת, בכירים משפטיים טוענים כי הסיכויים לכך קלושים.

"היועצת משפטית של הוועדה פרנקל שור היא במקביל גם המשנה ליועצת המשפטית לכנסת, היא גם זאת שמלווה את נושא חוק הגיוס למעלה מעשור, קשה לראות את שגית אפיק מפנה לה גב והולכת נגד עמדתה המשפטית של היועצת שמלווה כל סעיף בחוק", אמר ל'כיכר השבת' גורם משפטי בכנסת.

ובמקביל לכל הדרמה המשפטית סביב נוסח החוק, בש"ס וב'דגל התורה' עוקבים מקרוב אחר המתרחש ב'אגודת ישראל', שם צפויה להתכנס מועצת גדולי התורה בכדי לקבל החלטה על חוק הגיוס כאשר ההערכה בסיעה החסידית שה'מועצת' תורה להצביע נגד חוק הגיוס שכולל יעדי גיוס וסנקציות.

בש"ס וב'דגל' מודים שהוראה שכזו, אם אכן תהיה, תקשה עליהם להצביע בעד חוק הגיוס, מבלי קשר לעמדת היועצת המשפטית לכנסת: "אנחנו לא נהיה ה'גוי של שבת' להעביר את חוק הגיוס", התבטא בכיר בש"ס והוסיף: "קשה לראות את דרעי מעביר חוק שחבריו החסידיים מצביעים נגדו וגדולי הרבנים הספרדים נלחמים נגד החוק הזה".

0 תגובות

8
האם האופוזיציה בכנסת ושופטי בתי המשפט העליון והאיכות לחורבן הדמוקרטיה בישראל . זו אותה מפלגה ?
שין.
השמאל שולט במדינה דרך בתי המשפט...לסגור עם השמאל והכל יעבור
ברור
תפסיקו להאשים את ה"שמאל". מבקשים להעביר בקומבינה חוק לא שיוויוני בעליל, ואחר כך בוכים שיש שומרי סף שמנסים לחסום את הקומבינה.
רפאל
7
זו הייתה הצגה ידועה מראש, היועצים המשפטיים אומרים תמיד את אותו הדבר. השאלה עכשיו היא מי הקהל, מי הבמאי, ומי השחקנים.
אלמ
הבמאי הוא שקרנייהו..עם הימין שמשום מה אנו לא מתפקחים וסוגרים עם השמאל
נונו
6
לא קיים בעולם ציבור שמבקש לעצמו כספים ממדינה אותה הןא מסרב לשרת ראשית יש לנתק את הקשר לכספי המדינה ,לנתק את הקשר לאפשרות להצביע, או אז אפשר יהיה לדון על הפטור מלהיות חיילים
שיין
תשמע אתה חכם ממש כמו יאיר לפיד
דוד
זרקת בוץ על האדם במקום להתיחס לגוף הטענה. קבל את האמת ממי שאמרה.
רפאל
5
אין חוק האוסר לסוע בשבת בערים חרדיות לפי החוק , חופש תנועה תמיד, כך ללא חוק יפנימו כולם שחרדים לא מתגייסים .
יאיר
יפה
חח
4
ברוך ה', החוק הנורא הזה הולך למזבלה...... הקב"ה שומר על בני הישיבות והכוללים, אשרי העם שככה לו
ישראל
3
לא מבין למה נצמדו הנציגים שלנו החרדים לביבי? ביבי לא עמד בהבטחות שלו לכאורה להעביר חוק גיוס מיד עם הקמת קואליציה. ממשלות ביבי קיצצו קצבאות הילדים והישיבות והכוללים ומעונות יום. השמאל גם מזמן היה מעביר את החוק וגם בגץ לא היה מתערב כי ממשלת שמאל העבירה את זה. תמיד לחרדים היה טוב בממשלות שמאל. אנחנו לא
שולי
נכון
נכון
זה כמו שביבי יתחייב שהשמש תזרח בלילה. זה פשוט לא בידים שלו, גם אם הוא מאד רוצה.
לא מבין
מי כמו ראש הממשלה מכיר את כללי המשחק. קיבל את התמיכה של המפלגות החרדיות, ועכשיו שגיע זמן הפרעון הוא אומר את הידוע מראש שאי אפשר לעמוד בהבטחה. עד כמה יכולים הנציגים שלנו להיות פתאים?
רפאל
2
באמת, זה לא היועצים המשפטיים. העם לא יקבל חוק השתמטות במקום חוק גיוס אמיתי. נקודה!
George
מספיק עם המילה השתמטות אלא שיוויון לכן איפה הערבים והצפונפונים השמאלנים שלא מגויסים וגם לא מקבלים סנקציות -כאן צריך להיות שיוויון!!!!! והחוק יהיה גיוס לימוד תורה חובה!!!
שרון
1
הוא לא מגייס חרדים אבל הוא מעורר שנאה גדולה נגד החרדים
מה יוצא מהחוק הזה?

