הדיון על חוק הגיוס שתוכנן להתקיים היום (שלישי) בוועדת חוץ וביטחון בוטל לבקשת ראש הממשלה, בנימין נתניהו. כלפי חוץ הביטול מגיע על רקע דיונים חשובים יותר בוועדה, אך מאחורי הקלעים נראה כי בסיעות החרדיות מתחילים להפנים כי פחתו משמעותית הסיכויים להעביר את חוק הגיוס החדש בקדנציה הנוכחית.

עם הצגת נוסח חוק הגיוס של יו"ר הוועדה החדש, ח"כ בועז ביסמוט, נאמר לבכירי הסיעות החרדיות כי היועצת המשפטית לוועדה, עו"ד מירי פרנקל שור, תומכת ברוב הסעיפים המרכזיים של החוק, כך שהיא תגן עליו ואם אכן החוק יעבור - הייעוץ המשפטי של הכנסת יגן על חוק בפני עתירות לבג"צ.

אלא שככל שחלף הזמן, בסיעות החרדיות הבינו כי היועצת המשפטית של הוועדה מתנגדת לרוב הסעיפים המהותיים של חוק הגיוס החדש. בכירי הסיעות החרדיות שפועלים בסוגיית חוק הגיוס הופתעו עד כמה ההתנגדות גדולה. מלבד בכיר בש"ס, הבכירים האחרים העריכו שפרנקל שור תדרוש שינויים אך תתמוך בנוסח החדש.

כעת, עם חשיפת עמדת היועצת המשפטית לוועדה, בסיעות החרדיות מקווים כי היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, תתמוך בחוק ותגן עליו בבג"צ, למרות עמדת היוע"משית לוועדה.

"אם הייעוץ המשפטי של הכנסת לא יתחייב להגן על החוק בבג"צ - אין סיבה שנעביר אותו", אומר בכיר חרדי בשיחה עם 'כיכר השבת': "זו ההוראה של גדולי ישראל, רב הנזק על התועלת בהעברת חוק שלא עומד במבחן הראשוני של בג"צ ואף יצא נגדו צו ביניים, כך שתנאי מרכזי שלנו להעביר את החוק זו תמיכה משפטית של הייעוץ המשפטי לכנסת".

הבכיר הסביר: "הייעוץ המשפטי לממשלה נגדנו, זה היה ברור מהרגע הראשון. התקווה שלנו הייתה שהייעוץ המשפטי לכנסת יגן על החוק, כך שגם אם הוא ייפסל - לא יצא נגדו צו ביניים, שייקח שנה-שנתיים עד לפסילתו, אבל אם גם שגית אפיק לא תתמוך בחוק - רוב סיכויים שייצא נגדו צו ביניים".

אלא שלמרות התקווה של ש"ס ו'דגל' שהחוק יקבל את תמיכת היועצת המשפטית לכנסת, בכירים משפטיים טוענים כי הסיכויים לכך קלושים.

"היועצת משפטית של הוועדה פרנקל שור היא במקביל גם המשנה ליועצת המשפטית לכנסת, היא גם זאת שמלווה את נושא חוק הגיוס למעלה מעשור, קשה לראות את שגית אפיק מפנה לה גב והולכת נגד עמדתה המשפטית של היועצת שמלווה כל סעיף בחוק", אמר ל'כיכר השבת' גורם משפטי בכנסת.

ובמקביל לכל הדרמה המשפטית סביב נוסח החוק, בש"ס וב'דגל התורה' עוקבים מקרוב אחר המתרחש ב'אגודת ישראל', שם צפויה להתכנס מועצת גדולי התורה בכדי לקבל החלטה על חוק הגיוס כאשר ההערכה בסיעה החסידית שה'מועצת' תורה להצביע נגד חוק הגיוס שכולל יעדי גיוס וסנקציות.

בש"ס וב'דגל' מודים שהוראה שכזו, אם אכן תהיה, תקשה עליהם להצביע בעד חוק הגיוס, מבלי קשר לעמדת היועצת המשפטית לכנסת: "אנחנו לא נהיה ה'גוי של שבת' להעביר את חוק הגיוס", התבטא בכיר בש"ס והוסיף: "קשה לראות את דרעי מעביר חוק שחבריו החסידיים מצביעים נגדו וגדולי הרבנים הספרדים נלחמים נגד החוק הזה".