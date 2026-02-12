כיכר השבת
המונים ליוו אתמול (רביעי) למנוחות את הגאון הצדיק רבי אביעזר אשר זליג שפירא זצ"ל, משגיח ישיבת 'קול תורה' לצעירים והאדמו"ר מדרהוביץ', שהלך לעולמו בגיל 81 • במהלך הלוויה הוכרז על הכתרת בנו, הגאון רבי מיכאל שלום שפירא, לממשיך דרכו בקודש • ראשי ישיבת 'קול תורה' ספדו לו בדמעות: "העמיד דורות של בני תורה" | סיקור דומע ותיעוד (חרדים)

בכאב רב ליוו המונים אתמול למנוחות את הגאון הצדיק רבי אביעזר אשר זליג שפירא זצ"ל. המנוח, ששימש במשך יובל שנים כמשגיח בישיבת 'קול תורה' לצעירים וכיהן כאדמו"ר מדרהוביץ', היה דמות מופת של תורה, יראה וחסידות.

מסע הלוויה יצא מבית מדרשו ברחוב מלאכי בשכונת גאולה. רגע מרגש נרשם כאשר בנו, מ"מ ראש עיריית בני ברק מנחם שפירא, הכריז על הכתרת אחיו הגדול, הגאון רבי מיכאל שלום שפירא, לממשיך דרכו של אביהם באדמו"רות דרהוביץ' וכמנהיג בית המדרש 'אור חיים'.

משם המשיך המסע לעבר שכונת בית וגן, אל רחבת ישיבת 'קול תורה' לצעירים. במקום בו הרביץ תורה ויראה במשך חמישים שנה, ספדו לו ראשי ורבני הישיבה, שעמדו על הקשר הייחודי שלו עם אלפי התלמידים ועל היותו דמות חינוכית נדירה ששילבה עמקות ליטאית עם להב חסידי.

לאחר אמירת הקדיש, יצא מסע הלוויה לעבר הר המנוחות, שם נטמן בחלקת החסידים. בראש הצועדים נצפו גדולי ישראל ואדמו"רים, וביניהם האדמו"ר מסאדיגורה, שלמנוח היה קשר עמוק ויחיד במינו עם שושלת הקודש לבית רוז'ין לאורך הדורות.

האדמו"ר מסאדיגורה במסע ההלוויה (צילום: יצחק ורדי)
