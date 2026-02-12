כיכר השבת
לאחר מצבו הקריטי

נס גלוי בהיכלי מלכות: הגר"י הקר יצא מבית החולים לשמחת נישואי נכדו

פרץ של דמעות ושמחה בבני ברק, לאחר חודשים שבהם היה שרוי במצב קשה מאוד ועל ערש דווי, הגיע אמש חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק הקר, לשמחת חתנת נכדו • ראש הישיבה שוחרר לשעה קלה מבית החולים ורקד בהתרגשות לצד ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי ועוד רבנים • התלמידים שקרעו שערי שמיים הריעו (חרדים)

רגעי שיא של התרגשות ושמחה נרשמו אמש באולמי 'היכלי מלכות' בבני ברק. תלמידי ישיבת גרודנא באר יעקב, שעקבו בדאגה אחרי מצבו הבריאותי של מורם ורבם, הגאון רבי יצחק הקר, זכו לראותו מופיע לראשונה בציבור לרגל שמחת נישואי נכדו למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת.

ראש הישיבה, שעבר בשבוע האחרון טיפול רפואי מורכב והיה שרוי במצב קריטי, קיבל אישור מיוחד מהצוות הרפואי לצאת לשעה אחת בלבד כדי להשתתף בשמחה הגדולה. הגעתו לאולם גרמה לפרץ אדיר של שמחה בקרב מאות המשתתפים, שראו בכך שתפילותיהם לא שבו ריקם.

בשמחת ה התלכדו שושלות עולם התורה, החתן הוא נכדו של הגר"י הקר ושל הגאון רבי צבי רוטברג, ראש ישיבת 'בית מאיר', ובנו של הגאון רבי טוביה רוטברג, מר"מי הישיבה. הכלה היא בת הרה"ג ר' יעקב סוקולובסקי.

תחת החופה ישב הגר"י הקר לצדו של עמיתו למועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, וכובד ב'ברכה אחריתא'. לאחר מכן, ברגע שלא הותיר עין אחת יבשה, פצח ראש הישיבה בריקוד נלהב עם החתן ובני המשפחה, כשהוא מקרין עוצמה של שמחה למרות חולשתו הגופנית.

התלמידים מציינים כי למרות השמחה, הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואתו השלמה והמהירה של הגאון רבי יצחק בן נחמה בתוך שאר חולי ישראל.

1
בריאות ורפואה שלימה לרב הגאון בשורות טובות
חיים

