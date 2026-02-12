מזכיר מועצת ההגנה של איראן, עלי שמחאני, מי שנחשב ליועץ הבכיר של מנהיגה העליון של איראן, עלי חמינאי, מבהיר כי איראן לא תסכים לדון על תוכנית הטילים שלה וכי מדובר ב'קו אדום' מבחינתה. בינתיים ישנם היום (חמישי) דיווחים על מקום המסתור של המנהיג העליון

גורמי אופוזיציה באיראן פרסמו ביממה האחרונה מספר אופציות למקום הימצאותו של המנהיג העליון של איראן, שמסתתר מפחד של תקיפה אמריקנית וישראלית.

על פי הדיווחים, המנהיג שוהה בשבועות האחרונים במקום מסתור בעיר משהד באיראן, ההערכה מבוססת על כך שלפי 'פלייט-ריידר' (אתר העוקב אחרי מטוסים. ק"א) היועץ הבכיר של חמינאי, שב אמש מקטאר ונחת במשהד.

משהד נחשבת לעיר קדושה באיראן, שם גם נולד המנהיג העליון חמינאי בעצמו ולכן הגרסה הרווחת שהוא שוהה שם כאמור.

מה שחיזק את התיאוריה הוא העובדה שחמינאי לראשונה לא השתתף כלל באירועי יום השנה למהפכה האסלאמית של איראן.

האירועים הללו יצוין, מתקיימים בכל ערי איראן וחמינאי בחר שלא להשתתף ואף לא פרסם לציבור נאום מוקלט שלו, כפי שהוא נהג לעשות במקרים אחרים.

כפי שדווח מוקדם יותר היום, בריאיון לעיתון הקטארי 'אל-ערבי אל-ג'דיד' אמר עלי שמחאני, מי שנחשב ליועץ הבכיר של מנהיגה העליון של איראן, עלי חמינאי כי: "יכולות הטילים של טהרן לא נתונות למשא ומתן, ישראל מנסה לחבל בתהליך ומחפשת תירוצים להצית מלחמה".

לדבריו: "למשא ומתן יש מסלול משלו והוא יכול לשאת פרי אם יתנהל בריאליזם ובכבוד הדדי".

היועץ הבכיר של חמינאי שיגר איום לעבר הבית הלבן: "אם ארצות הברית תתקוף אותנו, נתקוף את הבסיסים הצבאיים שלה באזור".

כזכור, בתום הפגישה, בת השלוש שעות, עם רה"מ נתניהו, כתב הנשיא טראמפ: "זה עתה סיימתי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו מישראל ועם נציגיו השונים. זו הייתה פגישה טובה מאוד, הקשר הנפלא בין שתי המדינות שלנו נמשך".

לדברי טראמפ: "לא הושגה שום דבר סופי מלבד התעקשותי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן יהיה להשיג עסקה.

"אם זה יקרה", הוסיף הנשיא, "אני אוודא לראש הממשלה שזו תהיה העדפה. אם זה לא יקרה, נצטרך לראות מה תהיה התוצאה. בפעם האחרונה איראן החליטה שעדיף לה לא להגיע לעסקה, והיא ספגה פטיש חצות - זה לא עבד טוב עבורה. אני מקווה שהפעם הם יהיו יותר הגיוניים ואחראיים".

מלשכת ראש הממשלה נמסר לאחר הפגישה כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו סיים עתה פגישה בבית הלבן עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וצוותו". על פי ההודעה, בפגישה דנו במו״מ עם איראן, בעזה ובהתפתחויות האזוריות.

"ראש הממשלה עמד על צרכי הביטחון של מדינת ישראל בהקשר למו״מ, והשניים סיכמו על המשך התיאום והקשר ההדוק ביניהם", הבהירו בהודעת הלשכה.