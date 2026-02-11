השיטה המוכרת שבה נהג המבקש להישפט על עבירת תנועה עומד מול שופט בשר ודם, עומדת להשתנות מהיסוד. במקום אולם דיונים, אנחנו עוברים לשיטה של "בית דין מנהלי" - הליך שמתבצע בעיקרו דרך התכתבויות במיילים והגשת השגות דיגיטליות.

עו"ד ניר שלום, מומחה לתעבורה, מסביר בראיון ליוסי סרגובסקי כי מדובר בשינוי דרמטי לרעת האזרח:

"בן אדם שלא יודע להתנסח בצורה טובה, מה ירשום? הוא לא ידע להסביר לדיין את הדקויות שהיה אומר לשופט. מנסים לחסום אותנו מלהגיע לערכאות."

תיעוד חריג: חבורת צעירים הטריפה את הצועדים ברחוב בעיר הצפונית קובי רוזן | 17:50

ה"מתנה" המפתיעה: חצי שנה ללא נקודות

נתון מדהים שנחשף בראיון הוא ה"וואקום" שנוצר בחצי שנה הקרובה. בשל ויכוח בין משרד המשפטים למשרד התחבורה (השרה מירי רגב), כל הדוחות של 500 שקלים ומטה יעברו לבית הדין המינהלתי ללא שיטת ניקוד כלל.

מה זה אומר? עבירות כמו אי חגירת חגורה או אי מתן זכות קדימה במעבר חצייה יעלו רק בקנס כספי, ללא צבירת נקודות. למה זה קורה? חוסר הסכמה על גובה הניקוד בשיטה החדשה יצר מצב שבו המערכת פשוט מוותרת עליהן זמנית. עו"ד שלום מזהיר: "זו פגיעה מהותית באזרחים ובבטיחות, הכל בגלל ביורוקרטיה מיותרת".

קנס של 10,000 שקל? "אחיזת עיניים"

לגבי הפרסומים האחרונים על הכפלת הקנסות לסכומים דמיוניים של 5,000 ו-10,000 שקלים על שימוש בטלפון, עו"ד שלום מרגיע ומבהיר שמדובר ב"ספין" תקשורתי:

זה לא קרוב ליישום: מדובר בהחלטת ועדת שרים בלבד, ללא חקיקה בכנסת. הטיימינג חשוד: הפרסום הגיע בדיוק ביום שבו נכנסו תקנות בית הדין המינהלתי. המטרה: "להסיט את תשומת הלב מהעובדה שלאזרח כבר אין דרך לגשת לבתי משפט".

טיפים לנהג בשיטה החדשה: