עו"ד ניר שלום - מומחה לדיני תעבורה

עורך דין ניר שלום הוא עורך דין המתמחה בדיני תעבורה ומנהל משרד עורכי דין בתל אביב. עו"ד שלום מתמחה בייצוג נאשמים במגוון רחב של עבירות תעבורה, כולל נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת סמים, נהיגה בפסילה, נהיגה במהירות מופרזת ונהיגה ללא רשיון. המשרד מספק שירותי ייצוג משפטי מקיפים בתיקי תעבורה מורכבים ברחבי הארץ.

תחומי ההתמחות של עו"ד ניר שלום כוללים ייצוג בתיקי שלילת רשיון נהיגה, ביטול פסילה מנהלית, וטיפול בתיקי תאונות דרכים. המשרד מספק ייצוג משפטי לעצורים ברורים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מל"ב), וכן מעניק שירותי ייעוץ מקדים לנהגים החשופים לסיכון של שלילת רישיון או פסילה מנהלית. הייצוג המשפטי כולל ליווי מלא של הנאשמים בכל שלבי ההליך המשפטי.

עבירות תעבורה חמורות כמו נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים עלולות להוביל לתוצאות משפטיות קשות, לרבות שלילת רישיון נהיגה לתקופות ממושכות, קנסות כבדים ואף מאסר בפועל. עו"ד שלום מתמחה בבניית קווי הגנה משפטיים מקצועיים בתיקים מסוג זה, תוך בחינה קפדנית של נסיבות המקרה, תקינות הליכי המעצר והבדיקות, וזכויות הנאשם.

המשרד מטפל גם בתיקי נהיגה בפסילה, עבירה חמורה הנחשבת לעבירה פלילית ולא רק תעבורתית. נהיגה בפסילה עלולה להוביל לעונשים חמורים במיוחד, כולל מאסר בפועל והארכת תקופת הפסילה. הייצוג המשפטי בתיקים אלו דורש מומחיות מיוחדת והבנה מעמיקה של הפסיקה והחקיקה בתחום.

עו"ד ניר שלום מספק גם שירותי ייצוג בתיקי תאונות דרכים, הן מהצד הפלילי והן מהצד האזרחי. תאונות דרכים עלולות להוביל להליכים משפטיים מורכבים, כולל אישומים פליליים בגין גרם מוות ברשלנות או גרם חבלה חמורה, לצד תביעות אזרחיות לפיצויים. הטיפול המשפטי בתיקים אלו דורש ניסיון רב והבנה מעמיקה של ההיבטים המשפטיים והטכניים.

המשרד מעניק שירותי ייעוץ מקדים לנהגים המתמודדים עם איומים של שלילת רשיון או פסילה מנהלית. ייעוץ מקדים יכול להיות קריטי למניעת תוצאות משפטיות חמורות ולשמירה על זכויות הנהג. עו"ד שלום מלווה את לקוחותיו בכל שלבי ההליך, מהשלב המקדים ועד לסיום ההליך המשפטי, תוך מתן ייצוג מקצועי ומסור.