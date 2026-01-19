יוסי סרגובסקי - עו"ד ניר שלום

סיטואציה שמוכרת לכל נהג: אתם נוסעים לכולל, לעבודה או לקניות לשבת, ופתאום - האורות הכחולים נדלקים מאחוריכם. הלב דופק, השוטר ניגש לחלון, ואתם מרגישים אבודים. האם להתווכח? להודות? לבקש רחמים?

לדברי עו"ד ניר שלום, מומחה לדיני תעבורה, התשובות לשאלות האלו הופכות להיות קריטיות מתמיד. החל מה-1 בפברואר, מדינת ישראל עוברת לשיטת "ההפרות המנהליות", שינוי שמהווה "Game Changer" (משנה משחק) מוחלט עבור ציבור הנהגים. המחסום החדש בדרך לבית המשפט עד היום, נהג שקיבל דוח יכול היה לבקש להישפט ולהגיע ישירות לבית המשפט לתעבורה. שם, מול השופט והתביעה, ניתן היה להגיע להסדרים, להפחית סעיפים ולהקל בעונש. מעכשיו, הדרך חסומה. "אנחנו עוברים למערכת מנהלית," מסביר עו"ד שלום. "כדי להגיע לשופט תעבורה, תצטרכו לעבור קודם 'משוכה מנהלית' אצל דיין. אם הדיין יחליט שהעבירה בוצעה, התיק עלול להיעצר שם. יהיה קשה הרבה יותר להגיע לבית המשפט ולתקן את סעיפי האישום".

עו"ד ניר שלום ( צילום: כיכר השבת )

הטעות שתעלה לכם ביוקר: "אל תודו לעולם"

הטיפ החשוב ביותר שעו"ד שלום מבקש להעביר לנהגים הוא פשוט, אך גורלי: אל תודו בביצוע העבירה בפני השוטר.

"נהגים חושבים שאם הם יגידו לשוטר 'סליחה, לא שמתי לב' או 'אתה צודק, אני מצטער', השוטר יוותר להם. במציאות, זה קורה אולי פעם באלף. מה שכן קורה זה שהשוטר רושם את ההודאה שלכם ב'דברי הנהג', וברגע שהודיתם – סגרתם לעצמכם את הדלת לערעור במערכת המנהלית החדשה."

ההמלצה: כפרו בטענה מלכתחילה. שמרו לעצמכם את האופציה לעיין בחומר הראיות ולתת לעורך דין לבדוק אם השוטר פעל כשורה.

המלכודת הטכנולוגית: מצלמות מהירות ממוצעת

לא רק החוק משתנה, אלא גם הטכנולוגיה. אם התרגלתם להאט רק ליד המצלמה המוכרת ולהאיץ מיד אחריה – תשכחו מזה.

המדינה פורסת מצלמות מקטעים. המצלמות הללו מודדות את המהירות הממוצעת שלכם לאורך קילומטרים. "הן יקחו מקטע של דרך, ואם המהירות הממוצעת שלכם הייתה גבוהה מהמותר – תקבלו את הדוח הביתה באופן אוטומטי," מזהיר עו"ד שלום. "אין פה מקום להיגיון אנושי, הכל מצולם וחתום."

מנקודות לכלא: כדור השלג של משרד הרישוי

הבעיה הגדולה אינה רק הקנס הכספי, אלא שיטת הניקוד. הצטברות של דוחות מובילה לפסילות רישיון מטעם משרד הרישוי. "נהגים רבים אומרים לעצמם 'זה רק משרד הרישוי, לא בית משפט' וממשיכים לנהוג," אומר שלום. "אבל אז הם נתפסים על נהיגה בזמן פסילה, וזה כבר מסלול ישיר לכלא. אנשים נורמטיביים מוצאים את עצמם מאחורי סורג ובריח בגלל צבירת נקודות שלא טופלה בזמן."

בקיצור סעו בזהירות על פי חוק תשמרו על החיים שלכם ושל היקרים לכם והכל יהיה בסדר.