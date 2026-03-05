יצרנית הרכב תבעה את אושיית הרשת וניצחה - 'הפיץ מידע כוזב'

בית המשפט בסין פסק לאחרונה לטובת מותג הרכב החשמלי Maextro, המיזם המשותף של ענקית הטכנולוגיה וואווי (Huawei) ויצרנית הרכב JAC, בתביעת דיבה שהוגשה נגד בלוגר רכב מקומי. על פי פסק הדין, הבלוגר, המוכר בכינוי "Fraccino", הפיץ טענות כוזבות ומטעות בנוגע למערכות המתלים המתקדמות של מכונית הסלון היוקרתית Maextro S800.

הסרטון שהצית את הסערה

תחילתה של הפרשה בראשית שנת 2025, אז פרסמה Maextro סדרת סרטוני תדמית המציגים את יכולות ה-S800, הכוללות "הליכת סרטן" (Crab Walk) ונסיעה חלקה במיוחד על פני בורות מים וחול. בסרטונים הושוותה המכונית למרצדס מייבאך S-Class, כאשר ה-S800 אף הפגינה עליונות טכנולוגית ונוחות נסיעה יוצאת דופן.

בתגובה לסרטונים, פרסם הבלוגר Fraccino סרטון משלו בו טען כי המבחנים זויפו וכי מדובר בשיטות שיווק אגרסיביות ומטעות האופייניות למותגים הקשורים לוואווי. לאחר שסירב להתנצל ואף לעג למותג בסרטון נוסף, הגישה חברת JAC (השותפה לייצור) תביעה משפטית.

פסק הדין: הגנה על המוניטין

בית המשפט קבע כי תיאוריו של הבלוגר היו חסרי בסיס עובדתי וגרמו נזק ממשי למוניטין של המותג. השופט הורה לנתבע לפרסם התנצלות פומבית ולשלם פיצויים בסך 300,000 יואן (כ-43,400 דולר). מדובר בסכום נמוך משמעותית מהדרישה המקורית של JAC שעמדה על מיליון יואן, אך הוא מהווה הצהרה ברורה נגד השמצות ברשת.

ה-Maextro S800, שהושקה רשמית באוגוסט 2025, נחשבת להצלחה מסחררת בשוק היוקרה הסיני. עם תג מחיר שמתחיל ב-700,000 יואן (מעל 100,000 דולר), המכונית כבר רשמה מכירות של למעלה מ-14,000 יחידות, כשהיא מתחרה ישירות במותגי יוקרה אירופיים כמו מייבאך S-Class וב.מ.וו סדרה 7.