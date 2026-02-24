ה-GTI Roadster ( צילום: יצרן )

פולקסווגן חוגגת 50 שנה לדגמי ה-GTI, והיא בוחרת לחזור לכמה מהמכוניות המרשימות ביותר שנשאו אי פעם את תג ה-Grand Tourer Injection המפורסם. ועכשיו, כחלק מסדרת שחזורים, מגיע תורו של קונספט אחר, מעט פחות מוכר, לחזור לאור הזרקורים: הגולף GTI רודסטר (GTI Roadster).

הקונספט, שנולד אי שם בשנת 2014 כרכב וירטואלי עבור משחק הווידאו הפופולרי 'גראן טוריסמו 6', קרם בהמשך עור וגידים והפך למכונית תצוגה מציאותית. כעת, בשנת 2026, הרכב הדו-מושבי נטול הגג זוכה למהפך ומוצג בצבע ירוק כהה. הצבע החדש הוא ככל הנראה קריצה לגימור הייחודי (Dark Moss Green Metallic) של מהדורת ה-50 הרשמית של הגולף GTI.

ה-GTI Roadster ( צילום: יצרן )

עיצוב קיצוני וחסר פשרות

בעוד שפולקסווגן בדרך כלל הולכת על בטוח בכל הנוגע לעיצוב הגולף GTI מאז הופעתה ב-1976, זה ממש לא המקרה כאן. הרודסטר אמנם מבוססת באופן רופף על הדור השביעי (Mk7) של הגולף, היא עכשיו נפרדה מהגג ומהמושבים האחוריים שהיו בדור השביעי וזכתה למרכב חדש לחלוטין, כאשר קורות ה-C הפכו לקשת בטיחות במקרה של התהפכות, והותקנו בה דלתות הנפתחות כלפי מעלה - בדומה לאלו שניתן למצוא במכוניות-על אקזוטיות. למען האמת, כמעט ולא נותר DNA של גולף בעיצוב הזה. מפתחי האוורור האגרסיביים שעל מכסה המנוע ועד לכנף האחורית העצומה, הקונספט מציג משהו רדיקלי הרבה יותר מכל GTI שיוצרה אי פעם. ללא כל כוונה להביא את הרכב לייצור המוני, המהנדסים של פולקסווגן הרשו לעצמם לחלום בגדול מבלי לדאוג לתקנות או למגבלות תקינה של רכבי כביש.

ה-GTI Roadster ( צילום: יצרן )

ה-GTI Roadster ( צילום: יצרן )

מכניקה של מכונית תחרות

ה-GTI שמעולם לא הגיעה לאולמות התצוגה שומרת אמנם על תצורת מנוע קדמי ותיבת הילוכים אוטומטית כפולת מצמדים (DSG) בת שבעה הילוכים, אך כאן בערך מסתיים הדמיון להאצ'בק הספורטיבית המוכרת. בעוד שכל דגמי ה-GTI לאורך השנים היו בעלי הנעה קדמית בלבד, הרודסטר מאמצת מערכת הנעה כפולה מתקדמת (4Motion), בדומה לזו שקיימת בספינת הדגל של הסדרה – הגולף R.

מתחת לתריסי מכסה המנוע שוכן מנוע V6 בנפח 3.0 ליטר עם שני מגדשי טורבו, המפיק 503 כוחות סוס ומומנט מפלצתי של 57.1 קג"מ. הכוח האדיר הזה מועבר לחישוקי 20 אינץ' מרשימים בעלי נעילה מרכזית. התוצאה על הכביש? הגולף GTI רודסטר מסוגלת לזנק מ-0 ל-100 קמ"ש ב-3.6 שניות בלבד, ולהמשיך לדהור עד למהירות מרבית של 309 קמ"ש.

למרות שהגג הוסר, מי שציפה למשקל נוצה עלול להיות מופתע. תוספת מערכת ההנעה הכפולה, בלמים מוגדלים בשני הסרנים, צמיגים רחבים במיוחד ומנוע ה-V6 הכבד, הביאו את משקלה של המכונית ל-1,421 ק"ג - מה שהופך אותה לכבדה מעט יותר מהגולף GTI Mk7 הסטנדרטית (בגרסת שלוש הדלתות).

ה-GTI Roadster ( צילום: יצרן )

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

מבט לעתיד

הסיכוי שפולקסווגן תייצר אי פעם גולף כה קיצונית לייצור המוני קלוש עד לא קיים, אך תמיד מרתק לראות כיצד מכונית האצ'בק קומפקטית ויומיומית יכולה להפוך למפלצת ביצועים עוצרת נשימה. כאשר המכונית נחשפה לראשונה לפני 12 שנים, פולקסווגן כינתה אותה "ה-GTI המרהיבה אי פעם". כיום, בשנת 2026, נראה שההצהרה הזו עדיין מדויקת להפליא, וקשה לדמיין כיצד היצרנית מוולפסבורג תוכל להתעלות על כך.