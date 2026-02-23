טסלה עדכנה השבוע בשקט את תנאי השימוש בעמוד ה־Full Self-Driving (FSD) שבאתר הרשמי שלה, והוסיפה סעיף חדש המבהיר כי החברה רשאית לשנות לא רק את המחיר - אלא גם את מגוון התכונות והיכולות שמוצעות במסגרת החבילה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. השינוי נחשף לראשונה על ידי האתר PCMag וצוין כי מדובר בצעד שמחזק את המעבר של טסלה למודל מנוי בלבד עבור מערכת הנהיגה האוטונומית המתקדמת שלה.

בעבר כלל הסעיף הבהרה כללית בלבד ש"מחיר וזמינות כפופים לשינוי", אך כעת נוסף הניסוח המפורט שלפיו גם "המחיר ותכונות המערכת עשויים להשתנות". תוספת שמשקפת שינוי מדיניות מהותי - טסלה תוכל לעדכן את היכולות הכלולות ב־FSD בהתאם לשיקול דעתה, וללא התחייבות לתוכן קבוע.

המהלך מגיע שבוע בלבד לאחר שטסלה ביטלה לחלוטין את האפשרות לרכוש את מערכת ה־FSD בתשלום חד־פעמי של 8,000 דולר. מה־14 בפברואר השירות זמין אך ורק במתכונת מנוי חודשית בעלות של 99 דולר. כבר בחודש ינואר הבהיר אילון מאסק, מנכ"ל טסלה, כי החברה תפסיק למכור את השירות לצמיתות וכי בעתיד הוא יוצע אך ורק כמנוי.

בנוסף, טסלה החלה להפסיק את הצעת ה־Autopilot הבסיסי כדגם סטנדרטי בכלי הרכב החדשים. גרסאות Model 3 ו־Model Y החדשות אינן כוללות יותר את פונקציית ה־Autosteer (שומר הנתיב), ונהגים המעוניינים בתכונה זו נדרשים כעת להירשם למנוי ה־FSD. צעד זה מגיע לאחר לחץ רגולטורי מצד רשויות קליפורניה, שמתחו ביקורת על שימוש החברה במונחים "Autopilot" ו־"Full Self-Driving" שעלולים להטעות צרכנים.

לפי מאסק, גם מחיר המנוי הנוכחי של 99 דולר אינו סופי. בציוץ שפרסם ב־23 בינואר כתב כי המחיר צפוי לעלות "ככל שמערכת ה־FSD תהפוך למתקדמת יותר" - וציין כי "העלייה המשמעותית בערך תתרחש כאשר ניתן יהיה לנסוע ללא פיקוח אנושי מלא". העדכון המשפטי החדש נועד, ככל הנראה, להכשיר את הקרקע להעלאות המחיר הצפויות בעתיד.

בנוסף, צופים אנליסטים כי המעבר למודל המנוי קשור ישירות גם למבנה התגמול של מאסק עצמו: אחד היעדים המרכזיים בתוכנית הבונוס שלו דורש הגעה ל־10 מיליון מנויי FSD פעילים - מה שמסביר את מאמצי החברה להגדיל את היקף המנויים באמצעות ביטול הרכישה לצמיתות והפסקת ה־Autopilot הבסיסי.