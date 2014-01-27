במהלך חדש של פולקסווגן החברה תאפשר לנהגים לשלם תשלום חודשי, שנתי או חד־פעמי כדי "לשחרר" עשרות כוחות סוס הכלולים כבר במנועי דגמי ה־ID.3 - מהלך שמוצג על ידי החברה כגמישות צרכנית, אך נתפס בציבור כמהלך בעייתי של גביית תשלום נוסף על מוצר קיים, ומעלה לדיון את מגמת ה״רכב המוגדר־תוכנה״ והגבולות שבין חדשנות לניצול (רכב)
שלושה שבועות חלפו מאז התבצעה המהפכה בעיתון 'יתד נאמן', בה מונתה הנהלה חדשה לעיתון הכפופה למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן. המהלך, נתקל ברבות הימים בהתנגדות עיקשת של ההנהלה הישנה, ששיאה קריאה לביטול המנויים בעיתון. ל"כיכר השבת" נוגע כי עד כה רק תשעה ביטלו את המנוי שלהם בעיתון, זאת לעומת 314 מנויים חדשים שהצטרפו בשלושת השבועות האחרונים
ל"כיכר השבת" נודע כי מנויים רבים של "הארץ" פנו למערכת העיתון בדרישה לבטל את המנוי. במרכולים, "הארץ" דווקא נחטף היום מהמדפים, מתוך סקרנות של אזרחים. ח"כ יואל חסון קורא למנויים להקפיא את המנוי, וחבר-הכנסת בן-ארי שמנוי על העיתון, קורא לסוגרו. והיה מי שהחליט לשרוף את העיתון כאות מחאה (עיתונות)