פולקסווגן הציתה סערה בשוק הרכב הבריטי לאחר שהכריזה כי בעלי דגמי ID.3 החדשים יידרשו לשלם דמי מנוי חודשיים על מנת למצות את מלוא יכולות המנוע של רכבם.

לפי פרטי התוכנית, המנועים החשמליים שמותקנים כברירת מחדל בדגמי ID.3 Pro ו-Pro S מסוגלים להפיק 228 כוחות סוס, אך היצרן מגביל את הביצועים ל־201 כוחות סוס באמצעות תוכנה. רק מנוי חודשי של 16.5 ליש״ט (כ־22.5 דולר) - או מנוי שנתי של 165 ליש״ט, או תשלום חד־פעמי של 649 ליש״ט - מאפשרים לנהג לשחרר את מלוא יכולת ההאצה והמומנט של הרכב. בחברה מדגישים כי המהלך אינו משפיע על טווח הנסיעה.

המהלך כבר גרר ביקורת חריפה מצד צרכנים ופרשנים: ברשתות החברתיות הושמעה הטענה כי מדובר ב״שיא הקפיטליזם המאוחר״ וב”אנשיטיפיקציה“ - מונח המתאר פגיעה מתמשכת בנוחות המשתמש לטובת רווחים. המבקרים מזכירים דוגמאות קודמות, בהן הניסיון של BMW לגבות מנוי בעבור חימום מושבים, מהלך שנזנח לנוכח מחאה ציבורית נרחבת.

בפולקסווגן מצדם טוענים כי מדובר בהמשכו של מודל עסקי ותיק: ״מאז ומתמיד מכרנו גרסאות מנוע שונות במחירים שונים. כעת אנחנו מאפשרים ללקוח לבחור גם בשלבים מאוחרים יותר של חיי הרכב, על פי יכולותיו ורצונו״, מסרה החברה בתגובה.

המהלך משתלב במגמה רחבה של ״רכב מוגדר־תוכנה״, המאפשר ייצור אחיד וגביית תשלומים עתידיים עבור שדרוגים ותוספות. עם זאת, השאלה אם צרכנים ימשיכו לקבל את המודל - או שיפנו גב ליצרנים שמנסים לגבות כסף על יכולות שכבר קיימות ברכב - נותרת פתוחה.