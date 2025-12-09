אירוע חריג: פעוט נפלט מרכב באילת ופונה במצב בינוני

פעוט כבן שנה וחצי נפגע באורח בינוני לאחר שנפלט מרכב בדרך הרים באילת. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל בעיר. התאונה החריגה אירעה הערב (שלישי), כאשר במהלך נסיעה נפתחה דלת הרכב, והפעוט בן השנה וחצי שישב במושב האחורי עף מחוץ לרכב.

על פי הודעת מד"א, בשעה 20:19 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על פעוט שעף מרכב בדרך הרים באילת. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח יוספטל, פעוט בן שנה וחצי במצב בינוני עם חבל ראש.

חובשת בכירה במד"א קרלה פולר שנתקלה בתאונה סיפרה: "הייתי בנסיעה הביתה כשלפתע ראיתי רכב עוצר ואישה קוראת לעזרה. נגשתי אליה מיד. היא סיפרה שבזמן נסיעה דלת הרכב שלה נפתחה, ובנה שישב במושב האחורי - עף מחוץ לרכב. בדקתי אותו במהירות, והבחנתי שהוא סובל מחבלה קלה בראשו".

פולר סיפרה עוד: "תוך המשך הטיפול הרפואי פיניתי אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני ויציב, והוא בהכרה מלאה".