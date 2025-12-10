מזג האוויר היום (רביעי) בצפון הארץ ובמרכזה צפויים לרדת ממטרים מלווים בסופות רעמים. לאורך מישור החוף ובשפלה קיים חשש חמור להצפות. ינשבו רוחות ערות, בעיקר לאורך מישור החוף ובהרים.
בשעות הצהריים הגשם צפוי להתפשט בהדרגה עד לנגב, ואף לאילת. בנחלי במדבר יהודה, ים המלח ובצפון הערבה קיים חשש משטפונות.
הלילה: גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יוסיפו לרדת במהלך הלילה, מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. עדיין קיים חשש מהצפות לאורך מישור החוף ובשפלה, וקיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בדרום הנגב ייתכן גשם מקומי. קיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה. קיים חשש חמור להצפות לאורך מישור החוף ובשפלה.
הגשמים צפויים להתחזק לעת ערב, בעיקר במישור החוף המרכזי, הדרומי ובשפלה. ינשבו רוחות ערות. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
ביום שישי, יהיה מעונן עד מעונן חלקית. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, אך בעיקר במישור החוף הדרומי ובשפלה. עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו סופות רעמים בודדות. בשעות הבוקר עדיין חשש להצפות, בעיקר במישור החוף הדרומי ובשפלה, וקיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.
משעות הצהריים הגשמים ייחלשו. הטמפרטורות יעלו במקצת, אך עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
וביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 10-15
תל אביב: 14-19
באר שבע: 12-18
חיפה: 15-16
טבריה: 13-18
צפת: 9-12
אשדוד: 18-21
אילת: 14-20
