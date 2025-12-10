סופת 'ביירון' נכנסה לישראל גשמים חזקים ברחבי הארץ | סופות רעמים וחשש חמור משטפונות • כל מה שצפוי יום אחר יום עד שבת חשש חמור מהצפות, בנתב"ג נערכים לעיכובים בטיסות וברשויות המקומיות יש מי שנערך עם סירות גומי | סופת 'ביירון' נכנסה לישראל ומזג האוויר הסוער מביא עימו גשמים חזקים, סופות רעמים וברקים וזו רק ההתחלה | השיא יגיע ביום חמישי וביום שבת קודש הגשמים ייפסקו והטמפרטורות יעלו (מזג האוויר)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 06:51