כיכר השבת
סופת 'ביירון' נכנסה לישראל

גשמים חזקים ברחבי הארץ | סופות רעמים וחשש חמור משטפונות • כל מה שצפוי יום אחר יום עד שבת

חשש חמור מהצפות, בנתב"ג נערכים לעיכובים בטיסות וברשויות המקומיות יש מי שנערך עם סירות גומי | סופת 'ביירון' נכנסה לישראל ומזג האוויר הסוער מביא עימו גשמים חזקים, סופות רעמים וברקים וזו רק ההתחלה | השיא יגיע ביום חמישי וביום שבת קודש הגשמים ייפסקו והטמפרטורות יעלו (מזג האוויר)

( צילום: אייל מרגולין/Flash90)

היום (רביעי) בצפון הארץ ובמרכזה צפויים לרדת ממטרים מלווים בסופות רעמים. לאורך מישור החוף ובשפלה קיים חשש חמור להצפות. ינשבו רוחות ערות, בעיקר לאורך מישור החוף ובהרים.

בשעות הצהריים הגשם צפוי להתפשט בהדרגה עד לנגב, ואף לאילת. בנחלי במדבר יהודה, ים המלח ובצפון הערבה קיים חשש משטפונות.

הלילה: גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יוסיפו לרדת במהלך הלילה, מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. עדיין קיים חשש מהצפות לאורך מישור החוף ובשפלה, וקיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בדרום הנגב ייתכן גשם מקומי. קיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה. קיים חשש חמור להצפות לאורך מישור החוף ובשפלה.

הגשמים צפויים להתחזק לעת ערב, בעיקר במישור החוף המרכזי, הדרומי ובשפלה. ינשבו רוחות ערות. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שישי, יהיה מעונן עד מעונן חלקית. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, אך בעיקר במישור החוף הדרומי ובשפלה. עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו סופות רעמים בודדות. בשעות הבוקר עדיין חשש להצפות, בעיקר במישור החוף הדרומי ובשפלה, וקיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.

משעות הצהריים הגשמים ייחלשו. הטמפרטורות יעלו במקצת, אך עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

וביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 10-15

תל אביב: 14-19

באר שבע: 12-18

חיפה: 15-16

טבריה: 13-18

צפת: 9-12

אשדוד: 18-21

אילת: 14-20

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר