היערכות יחידת החילוץ מגילות ים-המלח (מחוז ש"י) ( צילום: דוברות המשטרה )

מערכת הגשמים "ביירון", שפגעה בימים האחרונים בדרום יוון ובקפריסין וגרמה להצפות כבדות, צפויה להגיע לאזורנו ביום רביעי ולהגיע לשיאה ביום חמישי.

המערכת תביא עמה גשמים עזים, במיוחד בצפון הארץ, במרכזה ובאזור מישור החוף והשפלה, עם כמויות משקעים גבוהות שצפויות לרדת בפרקי זמן קצרים. קיים חשש ממשי להצפות בערים ולשיטפונות בנחלי מדבר יהודה. מתנדבי יחידת החילוץ מגילות ים-המלח, הוכנסו לכוננות והשלימו את ההכנות לקראת הגעתה של הסופה ביירון. כאמור, עם הגעת המערכת צפויים שיטפונות רבים בנחלי מדבר יהודה ולצורך כך, צוותי חילוץ משיטפונות הוכנסו לכוננות מרבית. השבוע היחידה גם חונכת רכב חילוץ חדש בשם 'עומר' על שם סמ"ר עומר ואן גלדר שנפל בקרב בעזה. עומר הוא בנו של חגי, מחלץ מתנדב ביחידה, וזו דרכנו להנציח את דרכו. מהרחוב לחדר פרטי: 1.8 מיליון שקל להומלס דניאל הרץ | 12:08 האב השכול בישר לבנו שנפל בעזה: "מזל טוב יהונתן, אשתך התארסה!" יוסי נכטיגל | 11:25 ביחידה מחדדים לציבור המטיילים את כללי הזהירות: אין לנסות לחצות זרימה בנחלים בשום שלב, גם אם היא נראית חלשה.

יש לעמוד במקום גבוה ובטוח, רחוק מערוץ הנחל.

מטיילים ואזרחים, מתבקשים להישמע להנחיות משטרת ישראל וגורמי החירום.

אין לעצור בשולי הדרך שלא לצורך.

יש לנהוג בזהירות ולהימנע מבלימות פתע למניעת החלקה.

בכל צורך בחילוץ, יש להתקשר 100 למוקד מ"י והיחידה תוקפץ.

בארגון 'איחוד הצלה' פרסמו שורת הנחיות לציבור לקראת מערכת הגשמים:

הישארו במקומות חמים ומוגנים, בכדי להימנע מחשיפה למזג אוויר קר במיוחד.

הקפידו על לבוש חם בשכבות, במיוחד באזור הרי הצפון והמרכז (כולל ירושלים).

אם אתם יוצאים מהבית, השתדלו להימנע מחשיפה ממושכת למזג אוויר קריר וגשום.

במידה ויש סימני היפותרמיה (צמרמורת קשה, שפתיים כחולות, דיבור לא ברור), פנו מיד לעזרה רפואית. הקור העז עלול להביא עימו תחלואי חורף מסוגים שונים. אחד מהם הוא ההיפותרמיה, ירידת חום הגוף עד לטמפרטורה הגורמת לנזקים גופניים ואף יותר מזה.

טיפים ממחלקת קציני בטיחות באגף תחבורה של איחוד הצלה:

במהלך הנהיגה:

האטו משמעותית - מרחק הבלימה בגשם מוכפל.

שמרו מרחק גדול יותר מהרכב שלפניכם.

הימנעו מבלימות חדות, האצות פתאומיות ופניות חדות.

הקפידו על נסיעה זהירה בצמתים, מעגלי תנועה ובכניסה לפניות.

הדליקו אורות דרך לאורך כל הנסיעה - גם ביום.

נהגו בסבלנות - עדיף להגיע מאוחר מאשר לא להגיע כלל.

היו ערניים לרוכבים ולהולכי רגל - הראות מוגבלת והבלימה מתארכת.

בתוך כך, גם בכבאות והצלה לישראל נערכים בכוננות מוגברת לקראת מזג האוויר הסוער הצפוי לפקוד את ישראל עד סוף השבוע.

היערכות כבאות והצלה כוללת:

תגבור כלל היחידות, ביניהן יחידות החילוץ ממים זורמים ויחידת "להבה".

פריסת צוותים מראש באזורים רגישים ועמדות תצפית לאורך נחלים ואפיקים.

מוכנות ציוד ייעודי לחילוץ בשיטפונות – סירות, חליפות זרימה, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

הפעלת חדרי פיקוד ושליטה 24/7 ותיאום עם כלל גופי החירום והרשויות המקומיות.

ראש אגף מבצעים, תת טפסר יוסף דקלו מסכם את ההיערכות: "לקראת מזג האוויר הסוער, השלים אגף המבצעים היערכות מבוססת מודיעין, הנשענת על ניתוח מודלים עדכניים של השירות המטאורולוגי. בהתאם לתמונת המצב, ריכזנו כוחות באזורים המועדים והעמדנו בכוננות יחידות חילוץ מיוחדות, כולל סירות ויכולות מוסקות. כוחות הכיבוי פרוסים ומוכנים למענה מהיר לכל תרחיש תוך תיאום עם כלל גורמי החירום".

הנחיות בטיחות לציבור:

אין לחצות כביש מוצף – לא ברגל ולא ברכב. מדובר בסכנת חיים ממשית!

הימנעו מהגעה לנחלים, לאפיקי זרימה ולאזורים מועדים לשיטפונות.

אין להיכנס למרתפים, לחניונים תת־קרקעיים או מעליות בזמן הצפה.

הישמעו להנחיות כוחות ההצלה והישארו מעודכנים באשר לתחזיות מזג האוויר.

כבאות והצלה לישראל קוראת לציבור לגלות אחריות, להקפיד על כללי הבטיחות ולהימנע מפעולות העלולות לסכן חיים.

בארגון זק"א משלימים גם הם את ההיערכות בפריסה ארצית, כולל מוכנות מלאה של כלל היחידות המיוחדות של זק"א ושל כלל הצוותים ברחבי הארץ, במטרה לספק מענה מהיר ומקצועי לכל תרחיש קיצון.

לקראת הסופה ומזג האוויר הסוער, ריכזו בארגון הנחיות מצילות חיים. אנא היערכו בהתאם ושמרו על עצמכם.

היערכות בבית ובסביבתו

חיזוק ואבטחה: יש לחזק או להכניס חפצים שעלולים לעוף ברוח (ריהוט גן, עציצים, פרגולות רופפות) ממרפסות, גגות וחצרות.

יש לחזק או להכניס חפצים שעלולים לעוף ברוח (ריהוט גן, עציצים, פרגולות רופפות) ממרפסות, גגות וחצרות. ניקוז ואיטום: ודאו כי המרזבים ופתחי הניקוז נקיים וללא חסימות למניעת הצפות. מומלץ לבדוק את איטום הגג והחלונות.

ציוד לשעת חירום

תאורה: הצטיידו בפנסים, סוללות ותאורת חירום מוטענת. מומלץ להימנע משימוש בנרות בשל סכנת דליקה.

הצטיידו בפנסים, סוללות ותאורת חירום מוטענת. מומלץ להימנע משימוש בנרות בשל סכנת דליקה. תקשורת: ודאו שהטלפון הנייד טעון במלואו והכינו סוללת גיבוי (מטען נייד).

ודאו שהטלפון הנייד טעון במלואו והכינו סוללת גיבוי (מטען נייד). מזון ותרופות: הכינו מלאי מים, מזון יבש שלא דורש קירור, ותרופות חיוניות ליתר ביטחון.

בטיחות בחוץ ובדרכים

סכנת הצפות: חל איסור מוחלט להתקרב לערוצי נחלים, מאגרי מים ומקומות מוצפים.

חל איסור מוחלט להתקרב לערוצי נחלים, מאגרי מים ומקומות מוצפים. חניונים ומעליות: אין להיכנס לחניונים תת-קרקעיים באזורים בהם יש חשש להצפה, ואין להשתמש במעליות המובילות לקומות תת-קרקעיות (מינוס) בזמן הסופה.

אין להיכנס לחניונים תת-קרקעיים באזורים בהם יש חשש להצפה, ואין להשתמש במעליות המובילות לקומות תת-קרקעיות (מינוס) בזמן הסופה. חופי הים: הרחצה והשהייה בחופי הים אסורה ומסוכנת.

הרחצה והשהייה בחופי הים אסורה ומסוכנת. נהיגה: יש להימנע מנסיעות לא חיוניות. אם נוהגים – הדליקו אורות, האטו את המהירות ושמרו מרחק גדול מהרכב שלפניכם. אל תיכנסו עם הרכב לשלוליות שאינכם יודעים את עומקן.

ערבות הדדית

בימים אלו, חובה עלינו לגלות אחריות חברתית. אנא בדקו את שלומם של השכנים הקשישים, בודדים או בעלי מוגבלויות בסביבתכם, וודאו שהם ערוכים ובטוחים.

בזק"א קוראים לציבור לנקוט זהירות מרבית, להימנע מסיכונים מיותרים ולהישמע להנחיות גופי חירום הביטחון והרשויות.

סמנכ"ל המבצעים בזק"א, חיים וינגרטן, מסר: "אנחנו נערכים לתרחישים מורכבים של הצפות, קריסות ותאונות הנובעות ממזג האוויר הקיצוני. כוחות זק"א מתוגברים ופרוסים בכל הארץ כדי לתת מענה מהיר ובטוח. התנהגות אחראית מונעת אסון".

חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות של זק"א, הוסיף: "היערכות מוקדמת היא המפתח למניעת אסונות. כדי למנוע אירועים מיותרים, אנו קוראים לכל אזרח ואזרחית להיערך בהתאם ולהכין את בני ביתם. מטרתנו המשותפת היא שנעבור את הימים הקרובים בשלום ובבריאות. אנא הקפידו לשים לב להנחיות הבטיחות ולעקוב באופן שוטף אחר ההנחיות הרשמיות של גופי הביטחון וההצלה".