"הרכבת אינה בטוחה": חשד למתקפת סייבר ששידרה איומים בתחנות

על השלטים הדיגיטליים של תחנות הרכבת נרשמו מסרים כמו "צאו במהירות ולכו למקלטים, הרכבת אינה בטוחה כרגע" | רכבת ישראל: "מדובר על רשת חיצונית שאיננה קשורה לתשתיות הרכבת החיוניות" (בארץ)

"צאו במהירות", ההודעה החריגה על המסכים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

חשד התעורר הערב (רביעי) למתקפת סייבר על רכבת ישראל ברקע המלחמה מול . על השלטים הדיגיטליים של תחנות הרכבת נרשמו מסרים כמו "צאו במהירות ולכו למקלטים, הרכבת אינה בטוחה כרגע".

ברכבת ישראל הודיעו כי "בדקות האחרונות נרשמו שיבושים בפעילות שלטי הפרסום והמידע באולמות הנוסעים בתחנות רכבת בודדות, ולכן הופסקה זמנית פעילות השלטים".

בהודעה הבהירו כי צוותי רכבת ישראל פועלים אל מול הספקים הרלוונטיים לצורך בירור מקור התקלה ותחקורה.

"מדובר על רשת חיצונית שאיננה קשורה לתשתיות הרכבת החיוניות", הוסיפו ברכבת ישראל והרגיעו. לדבריהם, אין חשש לפגיעה בתשתית חיונית או במסכי המידע הרכבתיים ברציפים (PIS).

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

