"הרכבת אינה בטוחה": חשד למתקפת סייבר ששידרה איומים בתחנות

"צאו במהירות", ההודעה החריגה על המסכים ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

חשד התעורר הערב (רביעי) למתקפת סייבר על רכבת ישראל ברקע המלחמה מול איראן. על השלטים הדיגיטליים של תחנות הרכבת נרשמו מסרים כמו "צאו במהירות ולכו למקלטים, הרכבת אינה בטוחה כרגע".

