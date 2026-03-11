כיכר השבת
"איראן יורה מאזורים אזרחיים"

המשגר הושמד - הגשר לא נפל: הדיוק המטורף של חיל האוויר

דובר צה"ל בפרסית, סא"ל (מיל') כמאל פנסחי, מפרסם תיעוד ממנו עולה כי "המשטר הטרוריסטי של הרפובליקה האסלאמית משגר טילים וכטב"מים מאזורים אזרחיים צפופי אוכלוסין" וקורא לאזרחים להתרחק ממשגרי טילים (צבא)

דובר צה"ל בפרסית, סא"ל (מיל') כמאל פנסחי, מפרסם כעת (רביעי) הודעה לציבור בה הוא טוען כי "המשטר הטרוריסטי של הרפובליקה האסלאמית משגר טילים וכטב"מים מאזורים אזרחיים צפופי אוכלוסין, ובכך מסכן את אזרחי איראן".

לדבריו, "פעולות אלו מציבות בכוונה ובאופן ישיר את אזרחי איראן בסכנה - הן בעת השימוש במשגרים והן כאשר הם מושמדים על-ידי חיל האוויר הישראלי".

הוא מפרסם תיעוד ממנו עולה כי "בשל הדיוק של תקיפות חיל האוויר הישראלי, הגשר נותר עומד על כנו גם לאחר הפגיעה במשגר".

לסיום הוא פונה לאזרחי איראן: "שוב אנו מבקשים מכם, אזרחי איראן, למען ביטחונכם האישי להתרחק ממשגרי הטילים".

