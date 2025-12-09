כיכר השבת
האב השכול בישר לבנו שנפל בעזה: "מזל טוב יהונתן, אשתך התארסה!"

כשנתיים לאחר נפילתו בקרב בעזה, אביה לובר, אלמנתו של סמ"ר (מיל') יהונתן לובר הי"ד, התארסה עם יהושע גילביץ | אמש היא הגיע לבית הוריו של יהונתן הי"ד, ובישרה להם על אירוסיה | זה הפוסט המלא של האב השכול (בארץ)

מימן לשמאל: החתן יהושע גילביץ, ההורים השכולים חגי ותחיה לובר ואביה, אמש (צילום: מתוך הפייסבוק של חגי לובר)

סמל ראשון (מיל') יהונתן לובר הי"ד, לוחם בעוצבת ראם, נפל לפני כשנתיים במהלך היתקלות עם מחבלים בדרום רצועת עזה, והוא בן 24.

בנפילתו, הותיר אחריו את הוריו, חגי ותחיה לובר ושמונה אחים, ואת אלמנתו אביה, ושני בנים יתומים - נחמן ואמציה שנולד לאחר נפילת אביו.

אמש (שני) הגיעה אלמנתו, אביה לובר, בת 23 מיצהר, לבית הוריו, ובישרה להם על אירוסיה עם יהושע גילביץ.

האב השכול, חגי, פרסם פוסט בפייסבוק שבו בישר לבנו על אירוסיה של אביה. "מזל טוב יהונתן, אישתך התארסה!", כתב האב, "ואל אותה מרפסת בה ישבנו שבעה על מותך, באה אביה לבשר שהיא התארסה. והביאה גם את יהושע ארוסה. וחיבקנו אותם ושמחנו בשמחתה, וידענו - זה המעשה הנכון.

יהונתן לובר הי"ד (צילום: באדיבות המשפחה )

"כי נכון שאישתך האהובה לא תהיה יותר לבדה. ונכון שלשני ילדיך יהיה אבא לא רק בשמיים כי אם על האדמה. ונכון שהחתן יהושע הנפלא יזכה במתנה יקרה. ונכון לעם ישראל שמתמלא תקווה, בהקמת בית שאויבים ניסו להרוס ללא הצלחה.

"וידענו גם - שזה לא מחליף. ולא במקום. ולא בתמורה. ולא ממלא. ולא מרפא. ועשינו מסיבה קטנה. והרמנו כוסית לחיים ולא למיתה. ואיחלנו אושר ואהבה. ונפרדנו בחיבוק ונשיקה.

"וכמו כל לילה לפני השינה. בכינו אותך עת ארוכה. והצער לא פגע בשמחה. והשמחה לא הביאה לצער הקלה. והתגעגענו אליך עד כלות".

