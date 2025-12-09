נער בן 13 נעצר לאחר שהטיח אגרטל בראש עובר אורח בנמל תל אביב

שני כתבי אישום הוגשו הבוקר בבית משפט לנוער, בעקבות עבירות אלימות חמורות של שני נערים בני שלוש עשרה. החשוד המרכזי תועד בין היתר רוכב על קורקינט ומטיח אגרטל זכוכית בראשו של עובר אורח באזור הנמל.

החקירה בפרשה נפתחה בעקבות מספר תלונות שהוגשו בתחנת תל אביב צפון, ובהמשך לסרטון שהופץ ברשתות החברתיות, ובו נראה על פי החשד גבר שנפגע בראשו לאחר שאגרטל זכוכית הוטח לעברו באזור נמל תל אביב על ידי חשוד, כאשר במקביל חשוד נוסף מתעד את המעשה.

בעקבות המידע שהצטבר פעל צוות החקירה לאיתור זהות החשודים. עלה חשד כי קטינים מעורבים על פי החשד בתקיפות חמורות ובעבירות נוספות. שוטרי מחלק הנוער פתחו בחקירה יסודית ומקצועית.

במהלך החקירה נעצרו בחודש שעבר שני קטינים בני שלוש עשרה, תושבי תל אביב, בחשד למעורבותם על פי החשד באירועים.

במהלך החיפוש שנערך ברשותו של החשוד המרכזי, על פי צו מבית משפט, איתרו שוטרי התחנה קטנוע שנגנב על פי החשד מספר ימים קודם לכן ממרכז תל אביב.

במהלך המעצר החשוד המרכזי בעט על פי החשד ברגלה של שוטרת על מנת להפריע לעבודתה ואף גידף את הצוות בקללות.

לאחר המעצר המשיכו שוטרי מחלק הנוער בפעולות לאיסוף ראיות, לרבות גביית עדויות מאזרחים ועדות שנפגעו על פי החשד מהמעורבים, ובהם הקורבן שנחבל בראשו מאגרטל שהוטח בו על פי החשד על ידי החשוד המרכזי.

במהלך החקירה איתרו החוקרים ארבעה קורבנות נוספים שעל פי החשד נפגעו מהקטין, ובהם ריסוס גז פלפל לעבר אדם ברחוב יהודה מכבי בתל אביב, שפיכת מים לעבר אדם סמוך לחניון גולדה בעיר, ובעיטה לעבר הולכת רגל בשכונת בבלי תוך נסיעה על קורקינט חשמלי וללא כל סיבה.

מעצר הבית של הקטין החשוד המרכזי הוארך מעת לעת לאורך ימי החקירה, וחקירת המעורבים הנוספים נמשכת.

הבוקר הוגשו כאמור על ידי יחידת תביעות הנוער של מחוז תל אביב שני כתבי אישום חמורים נגד הקטין, החשוד המרכזי, בעבירות של תקיפה סתם על פי החשד, פציעה על פי החשד, שימוש על פי החשד בכוח או באיומים כדי למנוע מעצר, רכיבה על גלגלנוע שלא כחוק ולפני הגיל המותר, ונהיגה ללא רישיון על פי החשד. כתבי האישום הוגשו בבית משפט לנוער.