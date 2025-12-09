חיפושים אינטנסיביים אחר נעדר בן 29, תושב ירושלים, הסתיימו בטרגדיה.
לאחר שעות ארוכות של סריקות בשטח מיוער וקשה, אותרה גופת צעיר כשהוא ללא רוח חיים בתוך בור עמוק. בכוחות ההצלה והכבאות מעריכים כי מדובר בנעדר אחריו חיפשו.
מקום האסון: לפי הערכות ראשוניות בשטח, הנעדר אותר בתוך בור בעומק עשרות מטרים, בשטח הסמוך לכפר זוהרים.
החיפושים: בחיפושים נרחבים השתתפו צוותים של משטרת ישראל, יחידת הכלבנים (יכ"ל), מתנדבים רבים, וכן כוחות כבאות והצלה ממחוז דרום וירושלים.
חילוץ מורכב: הוצאת הגופה ממעמקי הבור
האירוע הדרמטי שהחל כניסיון חילוץ של אדם שנמצא ללא הכרה, הפך למבצע קשה לחילוץ גופה מתוך המעמקים.
פעולת הכוחות: לאחר איתור הגופה בתחתית הבור, הופעלה יחידת להבה – יחידת החילוץ המיוחדת של כבאות והצלה לישראל.
הטכניקה המבצעית: לוחמי האש פעלו בשימוש באמצעים ייעודיים לחילוץ אנכי, והצליחו להוציא את הגופה אל פני השטח.
חקירת נסיבות המוות נפתחה
משטרת ישראל פתחה בבדיקת נסיבות מותו של הצעיר. החקירה נועדה לקבוע כיצד הגיע הנעדר לאזור ומהן הנסיבות המדויקות שהובילו לנפילה ולמותו בבור.
על שמו של הנעדר ומועד הלווייתו תצא הודעה רשמית בהמשך.
