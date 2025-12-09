אחרי מבצע חיפושים סוף עצוב: נעדר מירושלים אותר ללא רוח חיים בבור בעומק עשרות מטרים צעיר בן ה-29 שנעדר אותר סמוך לכפר זוהרים לאחר שעות של סריקות נרחבות של המשטרה, יכ"ל ומתנדבים; יחידת להבה חילצה את הגופה ממעמקי הבור; המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המוות (בארץ)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 15:59