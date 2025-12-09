חסר בית ( צילום: יהודה גל )

בפסק דין חריג בהיקפו ובנסיבותיו, חייב בית המשפט השלום ברמלה את חברת ביטוח הרכב "הפול" במימון שהותו של נפגע תאונת דרכים בחדר פרטי במוסד סיעודי עד סוף חייו.

התובע: רווק ערירי בשנות השבעים לחייו, שהתגורר ברכבו במשך שנים. תאונת דרכים קשה הותירה אותו עם נכות רפואית ותפקודית של 91 אחוזים. הפיצוי הכולל: הפיצוי הכולל בתביעה עומד על כ־1.8 מיליון שקל, הכולל פיצוי חד פעמי ושכר טרחת עורך דין. חדר פרטי הוא צורך חיוני: בית המשפט דוחה את חברת הביטוח הסופה 'ביירון' בעוד רגע כאן: גופי החירום נערכים - ואלו כללי הזהירות קובי אטינגר | 11:55 עיקר הדרמה המשפטית נסובה סביב דרישת חברת הביטוח, שטענה כי על התובע להסתפק בחדר זוגי במוסד הסיעודי. טענת חברת הביטוח: החברה טענה כי התובע אינו זכאי לחדר פרטי, שכן דיני הנזיקין נועדו להשיבו למצבו הקודם, ולפני התאונה הוא "חי ברכב ולא נהנה מפרטיות". לכן, אין מקום להיטיב את מצבו מעבר לנדרש. קביעת השופט אלימי: השופט זיוון אלימי דחה את הטענה וקבע כי החלופה היחידה הראויה היא אשפוז סיעודי מלא בחדר פרטי. השופט פסק כי: "מאחר שהתובע צלול בדעתו ומצבו הרפואי קשה, השמתו בחדר משותף עם דיירים סיעודיים נוספים עלולה לפגוע בפרטיותו ובמצבו הנפשי באופן בלתי סביר". פרטיות מינימלית: עוד צוין בפסק הדין כי התובע אמנם התגורר ברכבו, אך עדיין נהנה מפרטיות מינימלית, וכי מדובר בצורך חיוני ולא בהטבה.

עזרה לכל החיים ( צילום: יהודה ג )

שכר טרחה חריג על תשלום עתידי

בית המשפט קבע עוד כי אין להפחית מסכום הפיצויים בשל העובדה שהתובע לא נשא בהוצאות מגורים לפני התאונה. "אין חולק כי לא הוציא הוצאות כלשהן על מגורים... ולכן גם אין מקום להורות על ניכוי כלשהו", נכתב.

בנוסף, השופט פסק שכר טרחת עורך דין גלובלי (כ־300 אלף ש"ח) עבור הפיצוי המתמשך, על בסיס היוון התשלומים העיתיים שנקבעו עד לתום תוחלת חייו של התובע – זאת בשל הקושי הטמון בתשלום שכר טרחה בגין פיצוי עתידי מתמשך.