ירד למקלט בבהלה באזעקה - ולא ציפה למה שגילה כשחזר בחזרה לבית

אל בית משפט השלום בתל אביב הובא הבוקר (רביעי) תושב ירושלים בן 58, החשוד בגניבה בזמן אעזקות, לדיון בהארכת מעצרו לבקשת המשטרה.

החשוד נתפס אתמול סמוך לכיכר המדינה בתל אביב, זמן קצר אחרי שאזעקה עולה ויורדת נשמעה במקום בשל ירי טילים מאיראן.

בלשי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון במשטרת ישראל, הפועלים נגד עברייני רכוש ומגבירים את פעילותם בזמן אזעקות, היו שם אתמול. הם הבחינו בו רץ ומסתתר בסיום האזעקה והדבר עורר את חשדם.

הבלשים ניגשו לבדוק את החשוד והבחינו כי ברשותו מחשב נייד מתקדם. כאשר התבקש להציג כי המחשב שייך לו, הבחינו השוטרים כי על גבי המסך מופיע שם שאינו תואם לפרטיו.

מבדיקה מהירה ופעולות חקירה שבוצעו במקום, אותר בעל המחשב - תושב רחוב משה שרת בתל אביב, אשר מסר כי בעת שנשמעה אזעקה ירד למקלט הבניין, ובמהלך זמן זה על פי החשד החשוד נכנס לדירתו וגנב את המחשב.

החשוד, תושב ירושלים בן 58, נעצר והובא לחקירה בתחנת המשטרה, בסיומה נכלא. כאמור הבוקר הובא לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב.