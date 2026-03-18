אזעקות הופעלו הערב (רביעי) בעקבות הירי מאיראן באזורי צפון הנגב, יהודה ועוטף עזה. בין היתר נשמעו אזעקות בשדרות, נתיבות, קריית ארבע, חברון ובמועצות האזוריות לכיש, בני שמעון, מרחבים, הר חברון, שער הנגב, שדות נגב, אשכול, שפיר, חוף אשקלון, גוש עציון.
ממד"א נמסר כי לא דווח על נפגעים בירי מאיראן לכיוון הדרום, ודקות אחר כך הודיע פיקוד העורף על סיום האירוע. בזירת נפילה ביישוב בלכיש נגרם נזק למבנה, ובבאר שבע נבדק אם נפל שבר יירוט בין בניינים. הטיל ששוגר הוא טיל עם ראש מתפצל, שמפזר עשרות חימושים.
בפגיעה במושב בלכיש נגרם נזק רב לבית. במשטרה אמרו כי המשפחה התפנתה לממ"ד, וכך ניצלה מפגיעה. בתיעוד מהבית נראה הרס רב, כשבין היתר חלקים מהקירות נשברו.
במקביל, הפלסטינים מדווחים על לפחות שלוש נשים שנהרגו בבית עווא, דרומית לחברון, בעקבות פגיעה מהטיל האיראני המתפצל ששוגר לדרום. במקום מספר רב של פצועים.
0 תגובות