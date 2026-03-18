האעזקות גילו את הטרגדיה: היום (רביעי) בשעות הצהרים המוקדמות התקבל דיווח במוקד זק"א 1220 על גבר בן 76 שאותר ללא רוח חיים בביתו ברחוב רופין בכפר סבא, כשהוא במצב ריקבון מתקדם.

הנפטר נמצא לאחר ששכנים שמתגוררים בבניין הבחינו במהלך השבוע האחרון כי המנוח לא יורד למקלט (מרחב מוגן) בעת הישמע אזעקות - דבר חריג שעורר את חשדם.

לאחר מספר ניסיונות ליצור עמו קשר שלא נענו, דפקו על דלת ביתו וכשלא התקבלה תגובה הזעיקו את כוחות החירום, אשר איתרו אותו ללא רוח חיים.

"מתנדבי זק"א מרחב שרון הוזעקו לזירה ופועלים שעות ארוכות במקום בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים", נמסר.

בזק"א ציינו כי מדובר בזירה מורכבת במיוחד, ובשל תנאי המקום נדרש שימוש באמצעים מיוחדים לצורך הורדת הנפטר בכבוד.

לזירה הוזעק חיליק מילר, מתנדב זק"א - צוות 410, המתמחה בפעולות מסוג זה, אשר ביצע את הורדת הנפטר באמצעות מנוף ייעודי שהביא למקום.

מוטי בוקצ'ין, דובר זק"א, אמר: "אנחנו שבים ופונים לציבור לגלות ערנות ואחריות כלפי הסביבה הקרובה. יש לתת תשומת לב מיוחדת לאוכלוסייה המבוגרת ולאנשים המתקשים בניידות, ולוודא כי יש להם מענה זמין בעת אזעקה ויכולת להגיע למרחב מוגן בזמן. לעיתים, פעולה פשוטה כמו דפיקה בדלת או שיחת טלפון יכולה להציל חיים".