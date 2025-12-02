כלי הטיס של LEO Solo ( צילום: LEO Flight )

חברת LEO Flight הציגה לאחרונה את Solo, כלי טיס חשמלי אישי שמנסה להפוך את רעיון המכונית המעופפת למציאות יומיומית. מדובר בכלי חד-מושבי קומפקטי במיוחד, בגודל של בערך שני מטרים על שני מטרים, כך שלטענת החברה ניתן פשוט להחנות אותו בגראג' או במקומות צרים כמו אופנוע או קטנוע מתקפל. Solo מיועד להיות קל לתפעול, ללא פרופלורים חשופים וללא צורך ברישיון טיס.

טכנולוגיה חשמלית שמוותרת על פרופלורים בניגוד לרוב כלי ה-eVTOL שמבוססים על רוטורים, Solo מפעיל מערך של מנועי דחף חשמליים קטנים הדומים למיני-סילון. היתרון הוא הפחתת רעש, צמצום סכנות פגיעה והענקת תחושת בטיחות גבוהה יותר למשתמש. החברה מצהירה כי הכלי שקט יחסית, בערך כמו 'רמת רעשים ששומעים בכביש עמוס', וכי ניתן להטעין אותו בבית כמו רכב חשמלי רגיל. בנוסף, LEO Flight מדברת על שימוש בסוללות מצב מוצק, טכנולוגיה שנחשבת מבטיחה אך עדיין אינה נפוצה בייצור רחב.

כלי הטיס בשלב הניסויים ( צילום: LEO Flight )

ביצועים ויכולות בשלב הנוכחי

Solo הוא עדיין כלי הדגמה וטרם נכנס לייצור מלא, אך החברה מפרסמת כבר נתונים ראשוניים. לפי LEO Flight, מהירותו המרבית עומדת על כ-97 קמ״ש, והוא מסוגל לטוס בגובה נמוך יחסית של כ-4.6 מטר. זמן הטיסה המוצהר נע בין 10 ל-15 דקות, תלוי עומס ומהירות. מדובר בזמן קצר למדי, והחברה עצמה מכירה בכך שזה אחד המכשולים הגדולים שעליה לפתור כדי להפוך את Solo לכלי שימושי מעבר להדגמות וחוויות קצרות.

בין חזון למציאות טכנולוגית

למרות ההתלהבות סביב הצגת הכלי, חשוב לזכור כאמור שמדובר בשלב מוקדם. עד כה הוצגו בעיקר הדמיות, דגם תצוגה וכמה ניסויי טיסה של אב טיפוס. מרכיב הסוללה הוא נקודת תורפה מהותית: מנועי דחף חשמליים דורשים אנרגיה עצומה כדי לייצר הרמה ויש צורך בסוללות קלות וחזקות במיוחד. זו אחת הסיבות שכלי טיס אישיים חשמליים עדיין מתקשים לפרוץ למיינסטרים.

קומפקטי ויעיל ( צילום: LEO Flight )

מיקום בתוך מהפכת התחבורה האווירית

Solo משתלב בטרנד מתפתח של כלי ה-eVTOL, שמבקשים להכניס את השמיים לשגרת התחבורה העירונית. בשנים האחרונות חברות ענק כמו Joby ו-Archer מכוונות לשירותי מוניות אוויריות, בעוד ש-LEO Flight מנסה ללכת צעד נוסף ולהציע כלי אישי שמיועד לחובבים ולמשתמשים פרטיים. זו החלטה אמיצה, אך גם מאתגרת, משום שהשוק הפרטי דורש רמת נוחות, בטיחות ועלות סבירה שאינה פשוטה להשגה.

האפשרות לעתיד חדש או צעצוע יוקרתי בלבד

Solo עשוי לסמן את תחילתה של מהפכת תחבורה חדשה או להישאר בגדר גאדג'ט לשחקנים עשירים שמחפשים חוויה יוצאת דופן. הרבה תלוי בפתרון בעיות אנרגיה, ברגולציה וביכולת לייצר מוצר בטוח שיכול לשמש יותר מאשר הדגמה קצרה. אם LEO Flight תצליח להתקדם משמעותית בטכנולוגיית הסוללות ולהציג זמן טיסה שימושי, החזון של מכונית מעופפת ביתית עשוי להתקרב למציאות.