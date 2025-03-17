בעולם שבו מוניות אוויריות כבר אינן מדע בדיוני, LEO Flight מציגה חזון נועז עוד יותר: כלי טיס אישי, חשמלי וקומפקטי, שאפשר לאחסן בגראג' ולטעון בבית | Solo מבטיח חוויה שמזכירה אופנוע מעופף, ללא פרופלורים חשופים או צורך ברישיון טיס | זהו הצעד הראשון לעידן שבו השמיים יהפכו לנתיב תחבורה - לא רק לחברות גדולות, אלא לכל אדם שרוצה לעוף מעל הפקקים (רכב)
האם חיזבאללה גוררת את סוריה למלחמה חדשה? | המוח מאחורי השקרים: מדוע כולנו נופלים לקונספירציות? | מה הסיפור של הבחור שנעצר והאם הוא באמת חרדי? | אם כל מי שכשל צריך ללכת הביתה - למה נתניהו עדיין ראש ממשלה? | ומי באמת תקף את משה פרוש? (דבר ראשון)
עם התגברות הצפיפות האנושית ברחבי העולם, יש מי
שחושב על מהלך עתידני ופורץ דרך. לא פחות ממאתיים חברות ברחבי העולם, עמלות על
פיתוח וייצור רכבים מעופפים, עם ציפייה לשיווק בשנים הקרובות | האם מדובר במוצר
אמיתי או בגימיק, ומתי נראה אותם בישראל? (רכבים)