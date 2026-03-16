הרובוט שנשלח לחזית ( צילום: Foundation )

בעוד המלחמה בין אוקראינה לרוסיה ממשיכה להוות מעבדה חיה לטכנולוגיות צבאיות מתקדמות, נרשם לאחרונה ציון דרך היסטורי: לראשונה בתולדות הלחימה המודרנית, רובוטים דמויי אדם (הומנואידיים) נפרסו באזור לחימה פעיל. חברת הסטארט-אפ "Foundation Labs" מסן פרנסיסקו שלחה במהלך פברואר 2026 שני רובוטים מדגם Phantom MK-1 לקווי החזית באוקראינה, במטרה לבחון את השתלבותם במשימות מבצעיות בתנאי אמת.

לוחמי הפלדה של החזית הרובוטים החדשים, בעלי מבנה המדמה גוף אנושי ועשויים פלדה שחורה עם מגן זכוכית כהה, אינם משתתפים בשלב זה בלחימה ישירה "פנים אל פנים", אלא משמשים למשימות סיור ואיסוף מידע בנקודות חיכוך מסוכנות. הייחוד של ה-Phantom MK-1 טמון ביכולתו לפעול בסביבות שנבנו עבור בני אדם - כגון מבנים הרוסים, מדרגות ומסדרונות צרים - מקומות שבהם רכבים זחליים או גלגליים מתקשים לתמרן. על פי הדיווחים, הרובוט תוכנן כך שיוכל להפעיל כלי נשק סטנדרטיים המיועדים לחיילים בשר ודם, בהם אקדחים, רובי M-16 ורובי ציד. למרות הפוטנציאל הקטלני, בחברה מדגישים כי כרגע המערכת מופעלת תחת פיקוח אנושי הדוק, וכל שימוש בכוח מחייב אישור של מפעיל מרחוק.

הרובוט באימונים בחברה ( צילום: יצרן )

ממעבדת המחקר לייצור המוני

מאחורי המיזם עומדים המנכ"ל סנקט פתאק ומייק לה-בלנק, קצין נחתים לשעבר בעל ניסיון קרבי עשיר. Foundation Labs כבר מחזיקה בחוזי מחקר בשווי של כ-24 מיליון דולר עם צבא ארה"ב, והיא פועלת כספק רשמי של מערכת הביטחון האמריקאית.

התוכניות לעתיד שאפתניות במיוחד: כבר באפריל הקרוב צפויה להיחשף גרסת ה-MK-2, שתהיה עמידה למים ובעלת יכולת נשיאת משקל של עד 80 קילוגרם. היעד הסופי של החברה הוא ייצור המוני של כ-30 אלף יחידות בשנה, במחיר יעד של פחות מ-20 אלף דולר לרובוט - עלות נמוכה משמעותית מהכשרת ותחזוקת חייל אנושי לאורך זמן.

דילמות מוסריות ותקלות בשטח

לצד ההתלהבות הטכנולוגית, הפריסה מעוררת דאגה בקהילה הבינלאומית. מזכ"ל האו"ם ומדינות רבות כבר התריעו מפני הסכנות שבמערכות נשק אוטונומיות קטלניות (LAWS), המכונות לעיתים "רובוטים רוצחים". החשש המרכזי הוא שבמקרה של ניתוק תקשורת, הרובוט עלול לקבל החלטות על פתיחה באש באופן עצמאי - ולא להבחין בין אויב לבן ברית.

בנוסף לאתיקה, קיימים אתגרים טכנולוגיים משמעותיים. בהדגמות שנערכו נצפו הרובוטים סובלים מתקלות מכניות ונופלים בתוואי שטח מורכב. כמו כן, מומחי סייבר מזהירים כי השתלטות עוינת על "חייל רובוטי" כזה עלולה להפוך אותו לאיום ישיר על הכוחות ששלחו אותו.

הופעתם של הרובוטים ההומנואידיים באוקראינה היא ככל הנראה רק יריית הפתיחה. אם הניסוי יוכתר בהצלחה, ייתכן שבשנים הקרובות נראה פלוגות רובוטיות פועלות לצד חיילים, משנות מהקצה אל הקצה את האופן שבו מדינות מנהלות מלחמות ומצמצמות את הסיכון לחיי אדם בקו הראשון.