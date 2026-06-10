טביעת אצבע אלקטרונית: המצלמות שיעקבו אחרי הטלפון שלכם

חברת הביטחון הבינלאומית "לאונרדו" (Leonardo) חושפת טכנולוגיה חדשה ומעוררת מחלוקת, שעשויה לשנות את פני המעקב האזרחי כפי שהכרנו אותו. על פי דוח שנחשף באתר החדשות האמריקני "404 Media", החברה הוסיפה למצלמות זיהוי לוחיות הרישוי (ALPR) חיישנים המסוגלים לקלוט מזהים ייחודיים של מגוון מכשירים אלקטרוניים הנמצאים בתוך כלי רכב.

המערכת החדשה, המכונה SignalTrace, אינה מסתפקת עוד בתיעוד הלוחית בלבד. היא מבצעת הצלבה חכמה בין לוחית הרישוי לבין ה"חתימות" האלקטרוניות של המכשירים הנמצאים ברכב - החל מטלפונים ניידים ואוזניות בלוטות', ועד לשעונים חכמים ושבבי חיות מחמד. כך, נוצרת למעשה "טביעת אצבע אלקטרונית" המאפשרת לרשויות האכיפה לעקוב אחרי אדם ספציפי גם אם הוא מחליף את רכבו או מסיר את לוחית הרישוי.

על פי המסמכים הרשמיים של החברה, האלגוריתם יודע לזהות אילו מכשירים נעים באופן עקבי יחד עם הרכב. הנתונים נשמרים במרכז תפעול מרכזי ומאפשרים לחוקרים לבצע שאילתות וניתוחים עתידיים בזמן אמת. "הטכנולוגיה הופכת את המצלמות ממכשיר למעקב אחרי רכבים - לכלי שמסוגל לעקוב אחרי אנשים", מזהירים בתעשייה.

מהמצלמה לרכב - ועכשיו גם למכשירים

לאונרדו, המספקת ציוד מתקדם לגופי ביטחון, פיקוד המבצעים המיוחדים של ארה"ב וסוכנויות ממשלתיות, נמצאת כעת במוקד סערה ציבורית. בעוד החברה שומרת על שתיקה ולא הגיבה לפניית האתר, מומחי פרטיות מביעים דאגה עמוקה מהיקף איסוף המידע.

כזכור, זו אינה החברה הראשונה שמנסה לגשר על הפער בין הרכב לנהג. בישראל, למשל, נהגים מצאו דרכים יצירתיות להתמודד עם מצלמות חכמות שזיהו שימוש בנייד - באמצעות דיווחים באפליקציית "וויז" על "קרח בכביש" במקומות בהם הותקנו המצלמות. אולם היכולת הטכנולוגית הנוכחית לזהות מכשירים אישיים בתוך הרכב מהווה עליית מדרגה משמעותית במעקב אחר האזרח הקטן.

המערכת החדשה מעלה שאלות מורכבות בנוגע לאיזון בין ביטחון לפרטיות. בעוד רשויות אכיפה טוענות כי הטכנולוגיה נחוצה למניעת פשיעה ואיתור עבריינים, מומחי פרטיות מזהירים מפני שימוש לרעה במידע ומהיעדר פיקוח ציבורי על היקף המעקב.

יצוין כי בעבר כבר נחשפו מקרים של ניסיונות להטעות מצלמות באמצעות זיוף לוחיות רישוי, אך הטכנולוגיה החדשה עשויה להקשות משמעותית על ניסיונות כאלה - שכן היא מזהה את האדם דרך המכשירים האישיים שלו ולא רק דרך הרכב.