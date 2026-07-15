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"בדרך למיגור מוחלט"

סוף להטרדות יתושים: מיירט זעיר חדש שובר את כללי המשחק 

חברת Tornyol פיתחה רחפן זעיר במשקל 40 גרם שצד יתושים באוויר | הטכנולוגיה משתמשת בחיישנים אולטרה-סוניים לזיהוי חרקים ללא חומרי הדברה (מעניין)

הניסוי המוצלח בחיסול חרקים על ידי הרחפן
הניסוי המוצלח בחיסול חרקים על ידי הרחפן| צילום: Conversation Alex

חברת הסטארט־אפ האמריקנית Tornyol חשפה רחפן זעיר ואוטונומי, במשקל כ-40 גרם, שנועד לאתר, לרדוף ולחסל יתושים באוויר ללא שימוש בחומרי הדברה - רק באמצעות מדחפים.

בחברה מסרו כי אב הטיפוס השלים לראשונה בהצלחה "יירוט" של חרק במהלך ניסוי.

בסרטון שפרסם אחד ממייסדי החברה, אלכס טוסן, נראה הרחפן רודף אחר עש בתוך אזור ניסויים ופוגע בו. לדבריו, מדובר ב"יירוט האווירי הראשון שלנו" ו"צעד גדול בדרך למיגור מוחלט של היתושים".

מראה האב טיפוס של הרחפן (צילום: Alex Toussaint)

לדברי החברה, הרחפן הסופי ישתמש במיקרופונים ובחיישנים אולטרה־סוניים כדי לזהות חרקים לפי תנועת הכנפיים שלהם, ואף להבחין בין מיני יתושים ובין זכרים לנקבות. המטרה היא להפעיל נחילי רחפנים שיוכלו לנקות אזורים עירוניים שלמים מיתושים.

החברה טוענת כי עשרה רחפנים בלבד יוכלו לכסות שטח של קילומטר רבוע, אך מדגישה כי הטענה טרם נבחנה בתנאי שטח אמיתיים.

סרטון ויראליטכנולוגיהמרדףרחפןיתושים

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