איראן ניסתה נשק סודי? כך נחצתה ה"לוני" לשניים בלב מצר הורמוז

הלוני חצויה בלב המפרץ ( צילום: מסך )

ביום שלישי האחרון, מצר הורמוז הפך לזירת אסון ימי יוצא דופן כאשר אוניית הצובר Luni (לוני), הנושאת את דגל סנט קיטס ונוויס, התפרקה לשני חלקים ושקעה חלקית מול נמל בנדר עבאס שבאיראן.

האונייה, שהייתה בדרכה לג'בל עלי שבאיחוד האמירויות, ספגה נזק קטסטרופלי לגוף הספינה שהוביל לשבירת השדרית שלה בלב אזור של עימותים פעילים. התיעוד מהזירה חושף מראה סוריאליסטי: בעוד מרכז הספינה שקוע על הקרקעית הרדודה, החרטום והירכתיים שלה מזדקרים אל מחוץ למים בזוויות חדות ומאיימות. למרות עוצמת ההתפרקות, דווח כי כל אנשי הצוות חולצו בשלום מהכלי הטובע. ה"לוני" היא אונייה ותיקה בת 32, גיל הנחשב הרבה מעבר לחיי השירות המקובלים של אוניית סוחר מודרנית. היא הופעלה על ידי חברה שבסיסה בטורקיה, כאשר הבעלים הם ככל הנראה אזרחים סורים, והיא הפליגה תחת דגל שנמצא ב"רשימה השחורה" של מזכר ההבנות של פריז.

ספינת הלוני חצויה לשניים לבלב המפרץ - צילום: רשתות חברתיות ספינת הלוני חצויה לשניים לבלב המפרץ | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:28

נכון לעכשיו, לא פורסם הסבר רשמי לאירוע, אך השמועות בשטח מצביעות על אפשרות של התנגשות עם אוניית סוחר אחרת שאירעה מספר ימים קודם לכן, מה שגרם לנזק מצטבר שהוביל בסופו של דבר לכשל הקטסטרופלי.

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עם זאת, מומחים לא פוסלים תרחישים אפלים יותר; שבירת שדרית כזו עשויה להתאים גם למתקפת טורפדו, שיטות תקיפה המסתמכות על פיצוץ מטען חומר נפץ אדיר מתחת לגוף הספינה כדי לשבור אותה לשניים.

למרות שכוחות ארה"ב ביצעו תקיפות כבדות באזור בנדר עבאס לאחרונה, לא דווח על תקרית צבאית שקשורה ישירות ל"לוני". האפשרות שהאונייה פשוט התפרקה מעצמה בשל מצבה הרעוע בעוד היא עוגנת בים רגוע נחשבת לנדירה וקיצונית ביותר. שברי האונייה נותרו כעת כאזהרה דוממת בלב אחד מנתיבי השיט הרגישים ביותר בעולם.